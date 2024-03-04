В Екатеринбурге отменили рейс «Уральских авиалиний» в Москву. Скрин

05 марта 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Причина отмены рейса не уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс U6-270 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна A-320 5 марта в 20:30 из Екатеринбурга в Москву. Статус рейса U6-270 — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс U6-270 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет воздушного судна A-320 5 марта в 20:30 из Екатеринбурга в Москву. Статус рейса U6-270 — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.