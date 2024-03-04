Причина отмены рейса не уточняется
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили рейс U6-270 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Москву. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Вылет воздушного судна A-320 5 марта в 20:30 из Екатеринбурга в Москву. Статус рейса U6-270 — отменен», — следует из онлайн-табло Кольцово. Причина отмены рейса не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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