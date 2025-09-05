Экс-глава свердловского наркоконтроля Ергеледжи досрочно вышел на свободу

Бывший руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Иван Ергеледжи, осужденный за мошенничество, вышел на свободу условно-досрочно (УДО), сообщил источник URA.RU. Также сведения подтверждаются картотекой суда Нижнего Тагила, где отбывал наказание отставной офицер.
С просьбой об УДО Ергеледжи обратился в суд в мае. Его ходатайство было удовлетворено. Прокуратура обжаловать решение не стала.
Фигурантом уголовного дела Ергеледжи стал в 2023 году. По версии следствия, он, узнав о проверке в отношении организации, занимавшейся незаконной рубкой леса, предложил помощь директору этой компании. Через своего знакомого Ергеледжи якобы убедил бизнесмена, что сможет остановить проверку. Цена вопроса, по данным свердловской прокуратуры, составила 1,5 млн рублей. При этом Ергеледжи не собирался выполнять обещание, считает следствие.
Сотрудники ФСБ задержали его при передаче денег. Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и осужден на пять лет со штрафом в полмиллиона рублей. Ергеледжи вину не признает.
