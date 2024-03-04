04 марта 2024

В Пермском крае власти начали готовиться к субботникам

© Служба новостей «URA.RU»
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МУП Спецавтобаза. Екатеринбург, мусоровоз, отходы, вывоз мусора, вывоз тбо, мусорная реформа
Подрядчик обязуется перевозить мусор в контейнерах на полигон Фото:

В Краснокамске Пермского края власти объявили конкурс на оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников. На эти цели запланировано выделить около 150 тысяч рублей.

«Объект закупки — оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников с предоставлением контейнеров объемом 27 кубических метров. Место — территория Краснокамского городского округа, в местах, определенных заказчиком. Начальная и максимальная цена контракта — 145,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

В документе уточняется, что услуги включают предоставление контейнеров, перевозку и складирование мусора на полигон ТБО. Исполнитель контракта обязан обладать лицензией на утилизацию отходов 4 класса опасности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на уборку территорий кладбищ от снега и наледи. Начальная цена контракта составляет более 2,6 млн рублей.

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В Краснокамске Пермского края власти объявили конкурс на оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников. На эти цели запланировано выделить около 150 тысяч рублей. «Объект закупки — оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников с предоставлением контейнеров объемом 27 кубических метров. Место — территория Краснокамского городского округа, в местах, определенных заказчиком. Начальная и максимальная цена контракта — 145,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В документе уточняется, что услуги включают предоставление контейнеров, перевозку и складирование мусора на полигон ТБО. Исполнитель контракта обязан обладать лицензией на утилизацию отходов 4 класса опасности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на уборку территорий кладбищ от снега и наледи. Начальная цена контракта составляет более 2,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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