В Пермском крае власти начали готовиться к субботникам

В Краснокамске Пермского края власти объявили конкурс на оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников. На эти цели запланировано выделить около 150 тысяч рублей.
«Объект закупки — оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников с предоставлением контейнеров объемом 27 кубических метров. Место — территория Краснокамского городского округа, в местах, определенных заказчиком. Начальная и максимальная цена контракта — 145,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.
В документе уточняется, что услуги включают предоставление контейнеров, перевозку и складирование мусора на полигон ТБО. Исполнитель контракта обязан обладать лицензией на утилизацию отходов 4 класса опасности.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на уборку территорий кладбищ от снега и наледи. Начальная цена контракта составляет более 2,6 млн рублей.
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.