В Пермском крае власти начали готовиться к субботникам

05 марта 2024 в 12:46 Размер текста - 17 +

Подрядчик обязуется перевозить мусор в контейнерах на полигон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснокамске Пермского края власти объявили конкурс на оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников. На эти цели запланировано выделить около 150 тысяч рублей. «Объект закупки — оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников с предоставлением контейнеров объемом 27 кубических метров. Место — территория Краснокамского городского округа, в местах, определенных заказчиком. Начальная и максимальная цена контракта — 145,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В документе уточняется, что услуги включают предоставление контейнеров, перевозку и складирование мусора на полигон ТБО. Исполнитель контракта обязан обладать лицензией на утилизацию отходов 4 класса опасности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на уборку территорий кладбищ от снега и наледи. Начальная цена контракта составляет более 2,6 млн рублей.

В Краснокамске Пермского края власти объявили конкурс на оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников. На эти цели запланировано выделить около 150 тысяч рублей. «Объект закупки — оказание услуг по вывозу мусора в рамках субботников с предоставлением контейнеров объемом 27 кубических метров. Место — территория Краснокамского городского округа, в местах, определенных заказчиком. Начальная и максимальная цена контракта — 145,5 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В документе уточняется, что услуги включают предоставление контейнеров, перевозку и складирование мусора на полигон ТБО. Исполнитель контракта обязан обладать лицензией на утилизацию отходов 4 класса опасности. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на уборку территорий кладбищ от снега и наледи. Начальная цена контракта составляет более 2,6 млн рублей.