В Екатеринбурге продают высотку, в которой базировались популярные СМИ

05 марта 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Объявление о продаже здания появилось 4 марта Фото с сайта «Авито» В Екатеринбурге за 900 млн рублей выставили на продажу 13-этажное здание 1983 года на Тургенева, 13. Раньше здесь сидели уральский филиал ТАСС, газета «На смену» и до сих пор работают «Российская газета», юмористический журнал «Красная бурда» и административный корпус типографии «Уральский рабочий». Информация появилась на сайте «Авито Недвижимость». «Отдельно стоящее здание, центр города. Имеет коридорно-кабинетную планировку, хорошую офисную отделку. Входная группа, презентабельный холл, два лифта (один грузовой), новая система видеонаблюдения, круглосуточная охрана. Общая площадь 8639 квадратных метров, полезная площадь 5214 квадратных метров, высота потолков 3 метра», — говорится в объявлении. Также уточняется, что в здании есть арендаторы на краткосрочных договорах. Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру в историческом здании «Мельницы Борчанинова-Первушина». Пространство готовы отдать за 38 800 000 рублей.

В Екатеринбурге за 900 млн рублей выставили на продажу 13-этажное здание 1983 года на Тургенева, 13. Раньше здесь сидели уральский филиал ТАСС, газета «На смену» и до сих пор работают «Российская газета», юмористический журнал «Красная бурда» и административный корпус типографии «Уральский рабочий». Информация появилась на сайте «Авито Недвижимость». «Отдельно стоящее здание, центр города. Имеет коридорно-кабинетную планировку, хорошую офисную отделку. Входная группа, презентабельный холл, два лифта (один грузовой), новая система видеонаблюдения, круглосуточная охрана. Общая площадь 8639 квадратных метров, полезная площадь 5214 квадратных метров, высота потолков 3 метра», — говорится в объявлении. Также уточняется, что в здании есть арендаторы на краткосрочных договорах. Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру в историческом здании «Мельницы Борчанинова-Первушина». Пространство готовы отдать за 38 800 000 рублей.