Кроме квартиры будущий владелец получит готовый бизнес Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру в историческом здании «Мельницы Борчанинова-Первушина» на улице Азина, 22/4, за 38 800 000 рублей. Пространство также можно использовать как фотостудию, следует из объявления на сайте «Авито».

«Единственная в своем роде двухэтажная 3-х комнатная квартира в стиле Loft! Пространство уже имеет действующий аккаунт с 1000+ реальных подписчиков (активная клиентская база), также имеет действующий бизнес с пассивным доходом от 400 тысяч рублей, и это без активной рекламы», — заявил продавец.



Он отметил, что здание, где расположена квартира, носит статус культурного наследия России. Строительство мельницы было завершено в 1906—1908 годах.



Общий размер квартиры — 94.8 квадратных метров. В помещении реализован качественный дизайнерский ремонт и уделено особое внимание сохранению общего стиля. Весь антураж того времени сохранен как внутри, так и снаружи: кирпичная кладка, лестничные марши с чугунными перилами.

Архитектура здания и конкретно этой квартиры позволяет сделать дополнительную лестницу для выхода на свою часть крыши (мансарду). По словам продавца, это позволит увеличить как инвестиционную привлекательность объекта (появятся дополнительные фотозоны), так и получить пространство с прекрасным видом на активный городской пейзаж.



Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за 60 млн продают квартиру с террасой больше, чем она сама. Новый владелец сможет наблюдать праздничные салюты с «VIР мест».