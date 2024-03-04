В Екатеринбурге продают квартиру в здании мельницы-памятника за 38 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мельница Борчанинова. Екатеринбург, мельница борчанинова, замок призрак, улица челюскинцев 108
Кроме квартиры будущий владелец получит готовый бизнес Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру в историческом здании «Мельницы Борчанинова-Первушина» на улице Азина, 22/4, за 38 800 000 рублей. Пространство также можно использовать как фотостудию, следует из объявления на сайте «Авито».

«Единственная в своем роде двухэтажная 3-х комнатная квартира в стиле Loft! Пространство уже имеет действующий аккаунт с 1000+ реальных подписчиков (активная клиентская база), также имеет действующий бизнес с пассивным доходом от 400 тысяч рублей, и это без активной рекламы», — заявил продавец.

Он отметил, что здание, где расположена квартира, носит статус культурного наследия России. Строительство мельницы было завершено в 1906—1908 годах.

Общий размер квартиры — 94.8 квадратных метров. В помещении реализован качественный дизайнерский ремонт и уделено особое внимание сохранению общего стиля. Весь антураж того времени сохранен как внутри, так и снаружи: кирпичная кладка, лестничные марши с чугунными перилами.

Архитектура здания и конкретно этой квартиры позволяет сделать дополнительную лестницу для выхода на свою часть крыши (мансарду). По словам продавца, это позволит увеличить как инвестиционную привлекательность объекта (появятся дополнительные фотозоны), так и получить пространство с прекрасным видом на активный городской пейзаж.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за 60 млн продают квартиру с террасой больше, чем она сама. Новый владелец сможет наблюдать праздничные салюты с «VIР мест».

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В Екатеринбурге выставили на продажу трехкомнатную квартиру в историческом здании «Мельницы Борчанинова-Первушина» на улице Азина, 22/4, за 38 800 000 рублей. Пространство также можно использовать как фотостудию, следует из объявления на сайте «Авито». «Единственная в своем роде двухэтажная 3-х комнатная квартира в стиле Loft! Пространство уже имеет действующий аккаунт с 1000+ реальных подписчиков (активная клиентская база), также имеет действующий бизнес с пассивным доходом от 400 тысяч рублей, и это без активной рекламы», — заявил продавец. Он отметил, что здание, где расположена квартира, носит статус культурного наследия России. Строительство мельницы было завершено в 1906—1908 годах. Общий размер квартиры — 94.8 квадратных метров. В помещении реализован качественный дизайнерский ремонт и уделено особое внимание сохранению общего стиля. Весь антураж того времени сохранен как внутри, так и снаружи: кирпичная кладка, лестничные марши с чугунными перилами. Архитектура здания и конкретно этой квартиры позволяет сделать дополнительную лестницу для выхода на свою часть крыши (мансарду). По словам продавца, это позволит увеличить как инвестиционную привлекательность объекта (появятся дополнительные фотозоны), так и получить пространство с прекрасным видом на активный городской пейзаж. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за 60 млн продают квартиру с террасой больше, чем она сама. Новый владелец сможет наблюдать праздничные салюты с «VIР мест».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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