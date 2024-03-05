05 марта 2024

Оставшихся без воды жителей пермской глубинки попросили потерпеть до мая

Оставшиеся без воды жители поселка в Пермском крае решили идти в прокуратуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, смеситель, кран водопроводный
Вода перестала поступать жителям поселка Кусье-Александровский Фото:

В поселке Кусье-Александровский Горнозаводского округа Пермского края вновь возникли проблемы с водоснабжением. Ресурсоснабжающая организация (ООО «Вода) уже предупредила жителей, что не сможет обеспечить бесперебойное водоснабжение в поселке до начала мая, написано в группе «Горнозаводск. Главные новости» в соцсети «ВКонтакте».

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«У жителей Кусье-Александровского снова проблемы с водой. По их словам, ее практически не бывает, а если и появляется, то быстро пропадает. Люди готовы снова обращаться в местную и краевую администрации, прокуратуру, к депутатам думы Горнозаводского городского округа и законодательного собрания Пермского края», — сказано в группе.

Проблема поднималась на встрече селян с директором ООО «Вода» Александром Шемелиным. По его словам, проблема кроется в отсутствии воды в скважинах. Устранить ее получится не ранее начала мая. До этого времени жителям поселка обещают организовать подвоз воды. Уставшие от постоянного отсутствия воды жители намерены обратиться в местную и краевую администрации, а также прокуратуру,

Коммунальная проблема возникла в Кусье-Александровском в 2023 году. Жители жаловались, что вынуждены месяцами жить без нормального водоснабжения. Власти Горнозаводского округа для решения вопроса рассматривали возможность модернизации и запуска старой скважины в дополнение к действующей.

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В поселке Кусье-Александровский Горнозаводского округа Пермского края вновь возникли проблемы с водоснабжением. Ресурсоснабжающая организация (ООО «Вода) уже предупредила жителей, что не сможет обеспечить бесперебойное водоснабжение в поселке до начала мая, написано в группе «Горнозаводск. Главные новости» в соцсети «ВКонтакте». «У жителей Кусье-Александровского снова проблемы с водой. По их словам, ее практически не бывает, а если и появляется, то быстро пропадает. Люди готовы снова обращаться в местную и краевую администрации, прокуратуру, к депутатам думы Горнозаводского городского округа и законодательного собрания Пермского края», — сказано в группе. Проблема поднималась на встрече селян с директором ООО «Вода» Александром Шемелиным. По его словам, проблема кроется в отсутствии воды в скважинах. Устранить ее получится не ранее начала мая. До этого времени жителям поселка обещают организовать подвоз воды. Уставшие от постоянного отсутствия воды жители намерены обратиться в местную и краевую администрации, а также прокуратуру, Коммунальная проблема возникла в Кусье-Александровском в 2023 году. Жители жаловались, что вынуждены месяцами жить без нормального водоснабжения. Власти Горнозаводского округа для решения вопроса рассматривали возможность модернизации и запуска старой скважины в дополнение к действующей.
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