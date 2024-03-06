Вице-премьер Голикова призвала рожать первого ребенка до 24 лет

06 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова призвала женщин рожать до 24 лет Фото: Георгий Бергал © URA.RU Россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет. С таким мнением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, апеллируя к репродуктивному возрасту. «Помните, что репродуктивный возраст женщины — короток. Самый правильный возраст, с которого я начала — до 24 лет. Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий», — сказала Татьяна Голикова на Всемирном молодежном форуме. Она подчеркнула, что рождение детей — это ключевая задача, которая должна стоять перед россиянами. Вице-премьер также напомнила, что государство и отдельные органны власти готовы оказывать всевозможную поддержку матерям. Голиков добавила, что сейчас средний возраст рождения детей — 26 лет. В конце 2023 года в Госдуме активно обсуждались инициативы по запрету абортов в стране. Связано это с тем, что в настоящий момент в РФ наблюдается демографический кризис. Голикова также отмечала, что укрепление семейных ценностей — главная задача властей на 2024 год.

Россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет. С таким мнением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, апеллируя к репродуктивному возрасту. «Помните, что репродуктивный возраст женщины — короток. Самый правильный возраст, с которого я начала — до 24 лет. Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий», — сказала Татьяна Голикова на Всемирном молодежном форуме. Она подчеркнула, что рождение детей — это ключевая задача, которая должна стоять перед россиянами. Вице-премьер также напомнила, что государство и отдельные органны власти готовы оказывать всевозможную поддержку матерям. Голиков добавила, что сейчас средний возраст рождения детей — 26 лет. В конце 2023 года в Госдуме активно обсуждались инициативы по запрету абортов в стране. Связано это с тем, что в настоящий момент в РФ наблюдается демографический кризис. Голикова также отмечала, что укрепление семейных ценностей — главная задача властей на 2024 год.