Вице-премьер Голикова призвала рожать первого ребенка до 24 лет

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Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открывают масштабную экспозицию «На службе здоровья!». Москва , голикова татьяна
Татьяна Голикова призвала женщин рожать до 24 лет Фото:

Россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет. С таким мнением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, апеллируя к репродуктивному возрасту.

«Помните, что репродуктивный возраст женщины — короток. Самый правильный возраст, с которого я начала — до 24 лет. Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий», — сказала Татьяна Голикова на Всемирном молодежном форуме. Она подчеркнула, что рождение детей — это ключевая задача, которая должна стоять перед россиянами. Вице-премьер также напомнила, что государство и отдельные органны власти готовы оказывать всевозможную поддержку матерям. Голиков добавила, что сейчас средний возраст рождения детей — 26 лет.

В конце 2023 года в Госдуме активно обсуждались инициативы по запрету абортов в стране. Связано это с тем, что в настоящий момент в РФ наблюдается демографический кризис. Голикова также отмечала, что укрепление семейных ценностей — главная задача властей на 2024 год.

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Россиянкам следует рожать первого ребенка до 24 лет. С таким мнением выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, апеллируя к репродуктивному возрасту. «Помните, что репродуктивный возраст женщины — короток. Самый правильный возраст, с которого я начала — до 24 лет. Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий», — сказала Татьяна Голикова на Всемирном молодежном форуме. Она подчеркнула, что рождение детей — это ключевая задача, которая должна стоять перед россиянами. Вице-премьер также напомнила, что государство и отдельные органны власти готовы оказывать всевозможную поддержку матерям. Голиков добавила, что сейчас средний возраст рождения детей — 26 лет. В конце 2023 года в Госдуме активно обсуждались инициативы по запрету абортов в стране. Связано это с тем, что в настоящий момент в РФ наблюдается демографический кризис. Голикова также отмечала, что укрепление семейных ценностей — главная задача властей на 2024 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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