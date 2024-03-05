19-летняя жительница ХМАО родила первую тройню в Сургуте в 2024 году

Малыши появились на свет путем кесарева сечения
19-летняя жительница Нефтеюганска родила троих мальчиков в Сургуте. Тройня стала первой с начала 2024 года, сообщил сургутский центр охраны материнства и детства в своем telegram-канале.
«Сразу многодетной стала 19-летняя жительница Нефтеюганска. Благодаря длительному пребыванию в отделении патологии беременности молодая мама смогла доносить малышей до 34 недели», — говорится в сообщении.
Малыши появились на свет путем кесарева сечения. Им предстоит набрать вес.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родились 12 младенцев 29 февраля. Дети смогут отмечать день рождения раз в четыре года.
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