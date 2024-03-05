05 марта 2024

19-летняя жительница ХМАО родила первую тройню в Сургуте в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, роддом, рождаемость, младенцы, демография
Малыши появились на свет путем кесарева сечения Фото:

19-летняя жительница Нефтеюганска родила троих мальчиков в Сургуте. Тройня стала первой с начала 2024 года, сообщил сургутский центр охраны материнства и детства в своем telegram-канале.

«Сразу многодетной стала 19-летняя жительница Нефтеюганска. Благодаря длительному пребыванию в отделении патологии беременности молодая мама смогла доносить малышей до 34 недели», — говорится в сообщении.

Малыши появились на свет путем кесарева сечения. Им предстоит набрать вес.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родились 12 младенцев 29 февраля. Дети смогут отмечать день рождения раз в четыре года.

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19-летняя жительница Нефтеюганска родила троих мальчиков в Сургуте. Тройня стала первой с начала 2024 года, сообщил сургутский центр охраны материнства и детства в своем telegram-канале. «Сразу многодетной стала 19-летняя жительница Нефтеюганска. Благодаря длительному пребыванию в отделении патологии беременности молодая мама смогла доносить малышей до 34 недели», — говорится в сообщении. Малыши появились на свет путем кесарева сечения. Им предстоит набрать вес. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родились 12 младенцев 29 февраля. Дети смогут отмечать день рождения раз в четыре года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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