19-летняя жительница ХМАО родила первую тройню в Сургуте в 2024 году

06 марта 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Малыши появились на свет путем кесарева сечения Фото: Илья Московец © URA.RU 19-летняя жительница Нефтеюганска родила троих мальчиков в Сургуте. Тройня стала первой с начала 2024 года, сообщил сургутский центр охраны материнства и детства в своем telegram-канале. «Сразу многодетной стала 19-летняя жительница Нефтеюганска. Благодаря длительному пребыванию в отделении патологии беременности молодая мама смогла доносить малышей до 34 недели», — говорится в сообщении.



Малыши появились на свет путем кесарева сечения. Им предстоит набрать вес.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родились 12 младенцев 29 февраля. Дети смогут отмечать день рождения раз в четыре года.

19-летняя жительница Нефтеюганска родила троих мальчиков в Сургуте. Тройня стала первой с начала 2024 года, сообщил сургутский центр охраны материнства и детства в своем telegram-канале. «Сразу многодетной стала 19-летняя жительница Нефтеюганска. Благодаря длительному пребыванию в отделении патологии беременности молодая мама смогла доносить малышей до 34 недели», — говорится в сообщении. Малыши появились на свет путем кесарева сечения. Им предстоит набрать вес. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте родились 12 младенцев 29 февраля. Дети смогут отмечать день рождения раз в четыре года.