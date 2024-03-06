06 марта 2024

Мэр из ХМАО запретил разводить огонь в лесу на праздниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
мыс Стрелка. Пермь, дрова, огонь, костер
В Нижневартовском районе ХМАО запретили жечь костры в праздники Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин ввел особый противопожарный режим на время праздников и выходных дней. С 7 по 11 марта и с 15 по 18 марта за пределами населенных пунктов запрещено разводить открытый огонь.

«На территории Нижневартовского района за границами городских и сельских населенных пунктов введен особый противопожарный режим: соответствующее постановление подписано главой района Борисом Саломатиным. Документом устанавливается запрет на использование открытого огня, проведение пожароопасных работ. Действовать ограничения будут в выходные и праздничные дни: с 7 по 11 марта и с 15 по 18 марта 2024 года», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.

В муниципальных учреждения пройдут инструктажи и проверки. Добровольные пожарные дружины будут контролировать соблюдение особого режима в городах и поселках.

Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники в ряде городов и районов ХМАО введен особый противопожарный режим. Мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин ввел особый противопожарный режим на время праздников и выходных дней. С 7 по 11 марта и с 15 по 18 марта за пределами населенных пунктов запрещено разводить открытый огонь. «На территории Нижневартовского района за границами городских и сельских населенных пунктов введен особый противопожарный режим: соответствующее постановление подписано главой района Борисом Саломатиным. Документом устанавливается запрет на использование открытого огня, проведение пожароопасных работ. Действовать ограничения будут в выходные и праздничные дни: с 7 по 11 марта и с 15 по 18 марта 2024 года», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района. В муниципальных учреждения пройдут инструктажи и проверки. Добровольные пожарные дружины будут контролировать соблюдение особого режима в городах и поселках. Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники в ряде городов и районов ХМАО введен особый противопожарный режим. Мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...