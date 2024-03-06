Мэр из ХМАО запретил разводить огонь в лесу на праздниках

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин ввел особый противопожарный режим на время праздников и выходных дней. С 7 по 11 марта и с 15 по 18 марта за пределами населенных пунктов запрещено разводить открытый огонь.
«На территории Нижневартовского района за границами городских и сельских населенных пунктов введен особый противопожарный режим: соответствующее постановление подписано главой района Борисом Саломатиным. Документом устанавливается запрет на использование открытого огня, проведение пожароопасных работ. Действовать ограничения будут в выходные и праздничные дни: с 7 по 11 марта и с 15 по 18 марта 2024 года», — сообщила агентству пресс-служба Нижневартовского района.
В муниципальных учреждения пройдут инструктажи и проверки. Добровольные пожарные дружины будут контролировать соблюдение особого режима в городах и поселках.
Ранее URA.RU писало, что в новогодние праздники в ряде городов и районов ХМАО введен особый противопожарный режим. Мероприятие проводится с целью недопущения роста пожаров в период новогодних и рождественских праздников.
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