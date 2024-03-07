Трест челябинского депутата ЗСО отправил гуманитарный груз в зону СВО

Трест «Магнитострой», одним из руководителей которого является депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Мельников, отправил в зону проведения СВО семь гуманитарных конвоев. Как сообщили в пресс-службе заксобрания 7 марта, накануне был отправлен восьмой конвой с грузом.
«Российские военные, выполняющие задачи на передовой, нуждаются в максимальной поддержке. Сбор гуманитарной помощи — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь нашим землякам, участвующим в СВО», — цитируют Мельникова в пресс-службе ЗСО.
Груз состоит из адресной помощи бойцам батальона материально-технического обеспечения военных № 1122. Это доски, метизы, колючая проволока, кубы для питьевой воды и многое другое для поддержания военнослужащих «за ленточкой».
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