Трест челябинского депутата ЗСО отправил гуманитарный груз в зону СВО

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Визит Алексея Текслера. Магнитогорск, магнитострой, мельников дмитрий
Депутат ЗСО Дмитрий Мельников руководит трестом, отправившим восьмой груз гумпомощи Фото:

Трест «Магнитострой», одним из руководителей которого является депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Мельников, отправил в зону проведения СВО семь гуманитарных конвоев. Как сообщили в пресс-службе заксобрания 7 марта, накануне был отправлен восьмой конвой с грузом.

«Российские военные, выполняющие задачи на передовой, нуждаются в максимальной поддержке. Сбор гуманитарной помощи — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь нашим землякам, участвующим в СВО», — цитируют Мельникова в пресс-службе ЗСО.

Груз состоит из адресной помощи бойцам батальона материально-технического обеспечения военных № 1122. Это доски, метизы, колючая проволока, кубы для питьевой воды и многое другое для поддержания военнослужащих «за ленточкой».

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Трест «Магнитострой», одним из руководителей которого является депутат Законодательного собрания Челябинской области Дмитрий Мельников, отправил в зону проведения СВО семь гуманитарных конвоев. Как сообщили в пресс-службе заксобрания 7 марта, накануне был отправлен восьмой конвой с грузом. «Российские военные, выполняющие задачи на передовой, нуждаются в максимальной поддержке. Сбор гуманитарной помощи — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь нашим землякам, участвующим в СВО», — цитируют Мельникова в пресс-службе ЗСО. Груз состоит из адресной помощи бойцам батальона материально-технического обеспечения военных № 1122. Это доски, метизы, колючая проволока, кубы для питьевой воды и многое другое для поддержания военнослужащих «за ленточкой».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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