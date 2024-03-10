10 марта 2024
09 марта 2024

Звезды мирового хоккея провели гала-матч в Перми. Фото

Легенды хоккея под руководством Фетисова сыграли против команды Махонина в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный Гала матч "Все звезды". Пермь, хоккей губерния, удс молот, махонин дмитрий
Команда Дмитрия Махонина провела матч против звезд (архивное фото) Фото:

Команду звезды мирового хоккея на площадку в Перми вывел тренер, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Им противостояла сборная Пермского края, которую возглавил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Гала-матч прошел на арене УДС «Молот» 10 марта.

«Команду „Легенда“ на лед вывел великий Вячеслав Фетисов. Этот матч мы посвятили первому успеху отечественных хоккеистов на международной арене. 70 лет назад, 7 марта 1954 года, советская сборная впервые завоевала титул чемпионов мира. После этой победы хоккей стал в нашей стране национальным видом спорта», — рассказал Дмитрий Махонин.

На пермский лед вместе с Фетисовым вышли олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и РФ Ирек Гимаев, Олег Бурлуцкий и другие. Матч завершился со счетом 3:3.

В прошлом году Махонин играл в хоккей против российских звезд в Санкт-Петербурге. Ранее во время визита в Березники он сразился с вице-президентом Континентальной хоккейной лиги Александром Гуськовым.

Капитаны остались довольны исходом матча
Капитаны остались довольны исходом матча
Фото:
Пермской сборной «Губерния» противостояли чемпионы мира и Олимпиады
Пермской сборной «Губерния» противостояли чемпионы мира и Олимпиады
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Звезды сыграли с представителями правительства, депутатами парламента края и ветеранами пермского хоккея
Звезды сыграли с представителями правительства, депутатами парламента края и ветеранами пермского хоккея
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Команду звезды мирового хоккея на площадку в Перми вывел тренер, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Им противостояла сборная Пермского края, которую возглавил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Гала-матч прошел на арене УДС «Молот» 10 марта. «Команду „Легенда“ на лед вывел великий Вячеслав Фетисов. Этот матч мы посвятили первому успеху отечественных хоккеистов на международной арене. 70 лет назад, 7 марта 1954 года, советская сборная впервые завоевала титул чемпионов мира. После этой победы хоккей стал в нашей стране национальным видом спорта», — рассказал Дмитрий Махонин. На пермский лед вместе с Фетисовым вышли олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и РФ Ирек Гимаев, Олег Бурлуцкий и другие. Матч завершился со счетом 3:3. В прошлом году Махонин играл в хоккей против российских звезд в Санкт-Петербурге. Ранее во время визита в Березники он сразился с вице-президентом Континентальной хоккейной лиги Александром Гуськовым.
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