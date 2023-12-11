Губернатор Махонин сыграет в хоккей против российских звезд в Санкт-Петербурге

Губернатор Дмитрий Махонин сыграет на Ледовой арене в Питере против звезд хоккея

11 декабря 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин давно увлекается хоккеем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский губернатор Махонин сыграет на Ледовой арене в Санкт-Петербурге в хоккей на матче «40 друзей Кетова». Матч, который пройдет вечером 11 декабря, посвящен окончанию карьеры выходца пермского хоккея, игрока «СКА» Евгения Кетова. С нем примут участие именитые российские хоккеисты. «Разные звезды разобьются на две команды и сыграют в хоккей. От команды „Губерния“, капитаном которой является Махонин, будет еще Александр Гулявцев», — рассказал источник в политэлитах. По данным на сайте питерского «СКА», на лед выйдут Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Егор Яковлев, Антон Белов, Александр Семин, Алексей Емелин, и многие другие разобьются в две команды. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин является поклонником хоккея. В команде «Губерния» играют некоторые пермские чиновники, например, вице-премьер Андрей Алякринский, ио главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра здравоохранения Александр Лесников я ряд других. Весной 2022 года «Губерния» играла против команды министра спорта РФ Олега Матыцина и звезд НХЛ, а в октябре — против вице-президента КХЛ Александра Гуськова.

Пермский губернатор Махонин сыграет на Ледовой арене в Санкт-Петербурге в хоккей на матче «40 друзей Кетова». Матч, который пройдет вечером 11 декабря, посвящен окончанию карьеры выходца пермского хоккея, игрока «СКА» Евгения Кетова. С нем примут участие именитые российские хоккеисты. «Разные звезды разобьются на две команды и сыграют в хоккей. От команды „Губерния“, капитаном которой является Махонин, будет еще Александр Гулявцев», — рассказал источник в политэлитах. По данным на сайте питерского «СКА», на лед выйдут Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Егор Яковлев, Антон Белов, Александр Семин, Алексей Емелин, и многие другие разобьются в две команды. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Дмитрий Махонин является поклонником хоккея. В команде «Губерния» играют некоторые пермские чиновники, например, вице-премьер Андрей Алякринский, ио главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра здравоохранения Александр Лесников я ряд других. Весной 2022 года «Губерния» играла против команды министра спорта РФ Олега Матыцина и звезд НХЛ, а в октябре — против вице-президента КХЛ Александра Гуськова.