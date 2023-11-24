Губернатор Махонин сыграл в хоккей против вице-президента КХЛ. Видео

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Дмитрий Махонин сыграл в хоккей в Березниках (архивное фото) Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время визита в Березники сыграл в хоккей против заслуженного мастера спорта России и вице-президента Континентальной хоккейной лиги Александра Гуськова. Информация об этом размещена в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«Прямо сейчас в Березниках проходит гала-матч по хоккею между сборной Березников и Соликамска —„Калийщик“ и пермской „Губернией“. За команду гостей играет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. За „Калийщик“ — именитый хоккеист Александр Гуськов», — говорится в посте.

Александр Гуськов — российский хоккеист, игравший на позиции защитника. Заслуженный мастер спорта России. Один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и чемпионатов СССР. Вице-президент ООО «КХЛ» по развитию молодежного хоккея. Член Правления ООО «КХЛ».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время визита в Березники сыграл в хоккей против заслуженного мастера спорта России и вице-президента Континентальной хоккейной лиги Александра Гуськова. Информация об этом размещена в telegram-канале «Слуховой анализатор». «Прямо сейчас в Березниках проходит гала-матч по хоккею между сборной Березников и Соликамска —„Калийщик“ и пермской „Губернией“. За команду гостей играет губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. За „Калийщик“ — именитый хоккеист Александр Гуськов», — говорится в посте. Александр Гуськов — российский хоккеист, игравший на позиции защитника. Заслуженный мастер спорта России. Один из лучших атакующих защитников за всю историю проведения чемпионатов России и чемпионатов СССР. Вице-президент ООО «КХЛ» по развитию молодежного хоккея. Член Правления ООО «КХЛ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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