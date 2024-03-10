112: военный самолет из ХМАО экстренно сел в Хабаровском крае. Фото, видео

11 марта 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Борт приземлился без одного колеса Фото: Александр Мамаев © URA.RU Военный самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за проблем с шасси. «Военный-транспортный Ан-12 благополучно приземлился в аэропорту без одного колеса», — говорится в telegram-канале «112». К публикации приложили видео и фото, на котором видно, что у самолета отсутствует одно колесо. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет запросил экстренную посадку. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Министерстве обороны Российской Федерации. На момент публикации новостей ответ не поступил. Борт приземлился без одного колеса Фото: telegram-канал «112»

Военный самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за проблем с шасси. «Военный-транспортный Ан-12 благополучно приземлился в аэропорту без одного колеса», — говорится в telegram-канале «112». К публикации приложили видео и фото, на котором видно, что у самолета отсутствует одно колесо. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет запросил экстренную посадку. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Министерстве обороны Российской Федерации. На момент публикации новостей ответ не поступил.