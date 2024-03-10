10 марта 2024
09 марта 2024

112: военный самолет из ХМАО экстренно сел в Хабаровском крае. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, поломка, шасси
Борт приземлился без одного колеса Фото:

Военный самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за проблем с шасси.

«Военный-транспортный Ан-12 благополучно приземлился в аэропорту без одного колеса», — говорится в telegram-канале «112». К публикации приложили видео и фото, на котором видно, что у самолета отсутствует одно колесо.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет запросил экстренную посадку. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Министерстве обороны Российской Федерации. На момент публикации новостей ответ не поступил.

Борт приземлился без одного колеса
Борт приземлился без одного колеса
Фото:

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Военный самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за проблем с шасси. «Военный-транспортный Ан-12 благополучно приземлился в аэропорту без одного колеса», — говорится в telegram-канале «112». К публикации приложили видео и фото, на котором видно, что у самолета отсутствует одно колесо. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет запросил экстренную посадку. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Министерстве обороны Российской Федерации. На момент публикации новостей ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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