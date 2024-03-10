Борт приземлился без одного колеса
Военный самолет Ан-12, вылетевший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Хабаровском крае. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре из-за проблем с шасси.
«Военный-транспортный Ан-12 благополучно приземлился в аэропорту без одного колеса», — говорится в telegram-канале «112». К публикации приложили видео и фото, на котором видно, что у самолета отсутствует одно колесо.
Ранее URA.RU рассказывало, что самолет запросил экстренную посадку. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Министерстве обороны Российской Федерации. На момент публикации новостей ответ не поступил.
Борт приземлился без одного колеса
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