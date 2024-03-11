ФОМ: свыше 80% россиян поддержат Путина на выборах

Согласно последнему опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) перед выборами президента России, более 80% россиян готовы поддержать кандидата Владимира Путина. Ожидается, что явка составит около 70%.
По данным опроса, рейтинги кандидатов выглядят следующим образом: Владимир Путин (самовыдвижение) — 80,8%, Николай Харитонов от КПРФ — 5,7%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 5,6%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 4,6%.
Также было отмечено, что 3,3% бюллетеней признаны недействительными. Предполагается, что около 69.8% избирателей примут участие в выборах.
На выборах президента России на этот раз выдвигаются четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.
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