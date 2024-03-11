ФОМ: свыше 80% россиян поддержат Путина на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию на экран. Екатеринбург, путин на экране, послание федеральному собранию, трансляция послания владимира путина
Участие в выборах могут принять 69,8% избирателей, рассказали в ФОМ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Согласно последнему опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) перед выборами президента России, более 80% россиян готовы поддержать кандидата Владимира Путина. Ожидается, что явка составит около 70%.

По данным опроса, рейтинги кандидатов выглядят следующим образом: Владимир Путин (самовыдвижение) — 80,8%, Николай Харитонов от КПРФ — 5,7%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 5,6%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 4,6%.

Также было отмечено, что 3,3% бюллетеней признаны недействительными. Предполагается, что около 69.8% избирателей примут участие в выборах.

На выборах президента России на этот раз выдвигаются четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласно последнему опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) перед выборами президента России, более 80% россиян готовы поддержать кандидата Владимира Путина. Ожидается, что явка составит около 70%. По данным опроса, рейтинги кандидатов выглядят следующим образом: Владимир Путин (самовыдвижение) — 80,8%, Николай Харитонов от КПРФ — 5,7%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 5,6%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 4,6%. Также было отмечено, что 3,3% бюллетеней признаны недействительными. Предполагается, что около 69.8% избирателей примут участие в выборах. На выборах президента России на этот раз выдвигаются четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Голосование пройдет с 15 по 17 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...