12 марта 2024

Прокуратура сделала заявление из-за экстренной посадки самолета из ХМАО в Хабаровском крае

В аэропорту города ХМАО нашли деталь борта, экстренно севшего в Хабаровском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, взлетная полоса, споттинг
На взлетной полосе нашли деталь самолета (архивное фото) Фото:

На взлетной полосе аэропорта в Нижневартовске обнаружили деталь от шасси самолета, который экстренно приземлился в Хабаровском крае, сообщила Дальневосточная прокуратура. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без одного колеса.

«После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно пневматика шасси», — говорится в telegram-канале ведомства. В аэропорту Комсомольска-на-Амуре неисправности шасси подтвердились. На борту самолета было восемь человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае. Оказалось, самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест» и перевозил детали для самолетов.

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На взлетной полосе аэропорта в Нижневартовске обнаружили деталь от шасси самолета, который экстренно приземлился в Хабаровском крае, сообщила Дальневосточная прокуратура. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без одного колеса. «После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно пневматика шасси», — говорится в telegram-канале ведомства. В аэропорту Комсомольска-на-Амуре неисправности шасси подтвердились. На борту самолета было восемь человек. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае. Оказалось, самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест» и перевозил детали для самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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