Происшествия Прокуратура сделала заявление из-за экстренной посадки самолета из ХМАО в Хабаровском крае В аэропорту города ХМАО нашли деталь борта, экстренно севшего в Хабаровском крае 11 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + На взлетной полосе нашли деталь самолета (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На взлетной полосе аэропорта в Нижневартовске обнаружили деталь от шасси самолета, который экстренно приземлился в Хабаровском крае, сообщила Дальневосточная прокуратура. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без одного колеса. «После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно пневматика шасси», — говорится в telegram-канале ведомства. В аэропорту Комсомольска-на-Амуре неисправности шасси подтвердились. На борту самолета было восемь человек. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае. Оказалось, самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест» и перевозил детали для самолетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На взлетной полосе аэропорта в Нижневартовске обнаружили деталь от шасси самолета, который экстренно приземлился в Хабаровском крае, сообщила Дальневосточная прокуратура. Борт сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре без одного колеса. «После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно пневматика шасси», — говорится в telegram-канале ведомства. В аэропорту Комсомольска-на-Амуре неисправности шасси подтвердились. На борту самолета было восемь человек. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет, вылетевший из Нижневартовска, запросил экстренную посадку в Хабаровском крае. Оказалось, самолет принадлежит авиационному сертификационному центру «СибНИА — тест» и перевозил детали для самолетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям