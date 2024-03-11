Свердловчанин подвесил и жестко избил свою собаку

Хозяин собаки заявил, что просто дрессировал ее (архивное фото)
В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина подвесил и избил своего пса палкой. Такое видео появилось в соцсетях.
«На кадрах видно, как мужчина приводит пса в гаражи, подвешивает на поводке и начинает наносить удары. Собака в этот момент визжит», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск».
Однако сам хозяин собаки рассказал, что просто дрессировал ее. «Я ее что, в городе должен дрессировать? Она жива, здорова, и никто не издевался над ней, и не собирался. А как вы думаете — это дело каждого», — сказано в сообщении.
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