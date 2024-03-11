Свердловчанин подвесил и жестко избил свою собаку

11 марта 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Хозяин собаки заявил, что просто дрессировал ее (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина подвесил и избил своего пса палкой. Такое видео появилось в соцсетях. «На кадрах видно, как мужчина приводит пса в гаражи, подвешивает на поводке и начинает наносить удары. Собака в этот момент визжит», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». Однако сам хозяин собаки рассказал, что просто дрессировал ее. «Я ее что, в городе должен дрессировать? Она жива, здорова, и никто не издевался над ней, и не собирался. А как вы думаете — это дело каждого», — сказано в сообщении.

В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина подвесил и избил своего пса палкой. Такое видео появилось в соцсетях. «На кадрах видно, как мужчина приводит пса в гаражи, подвешивает на поводке и начинает наносить удары. Собака в этот момент визжит», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». Однако сам хозяин собаки рассказал, что просто дрессировал ее. «Я ее что, в городе должен дрессировать? Она жива, здорова, и никто не издевался над ней, и не собирался. А как вы думаете — это дело каждого», — сказано в сообщении.