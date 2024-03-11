Свердловчанин подвесил и жестко избил свою собаку

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Божественная литургия в храме Архангела Михаила села Новоипатово. Свердловская область, собака, деревня, бездомная собака, забор, жизнь в деревне, бирка ушная
Хозяин собаки заявил, что просто дрессировал ее (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина подвесил и избил своего пса палкой. Такое видео появилось в соцсетях.

«На кадрах видно, как мужчина приводит пса в гаражи, подвешивает на поводке и начинает наносить удары. Собака в этот момент визжит», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск».

Однако сам хозяин собаки рассказал, что просто дрессировал ее. «Я ее что, в городе должен дрессировать? Она жива, здорова, и никто не издевался над ней, и не собирался. А как вы думаете — это дело каждого», — сказано в сообщении.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) мужчина подвесил и избил своего пса палкой. Такое видео появилось в соцсетях. «На кадрах видно, как мужчина приводит пса в гаражи, подвешивает на поводке и начинает наносить удары. Собака в этот момент визжит», — пишет telegram-канал «Инцидент Краснотурьинск». Однако сам хозяин собаки рассказал, что просто дрессировал ее. «Я ее что, в городе должен дрессировать? Она жива, здорова, и никто не издевался над ней, и не собирался. А как вы думаете — это дело каждого», — сказано в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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