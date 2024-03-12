Челябинец погиб при пожаре в частном доме. Фото

13 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в ночь на 13 марта Красноармейском районе Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Красноармейского района Челябинской области погиб при пожаре в частном доме. Пожар произошел ночью на 13 марта в деревне Усольцево. По прибытии огнеборцев деревянный дом был охвачен огнем, обрушилась кровля, мужчину обнаружили у входа на веранду без признаков жизни, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «Сегодня ночью огнеборцы Копейского гарнизона ликвидировали пожар в частном жилом доме в деревне Усольцево Красноармейского района. По прибытии первых подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. В ходе разведки у входа на веранду газодымозащитники обнаружили мужчину без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе, на месте работали 18 человек личного состава и пять единиц техники. На данный момент причина ночного пожара устанавливается сотрудниками отдела дознания. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Красноармейском районе в ночь на 13 марта Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области Причины пожара на данный момент устанавливаются Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

Житель Красноармейского района Челябинской области погиб при пожаре в частном доме. Пожар произошел ночью на 13 марта в деревне Усольцево. По прибытии огнеборцев деревянный дом был охвачен огнем, обрушилась кровля, мужчину обнаружили у входа на веранду без признаков жизни, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «Сегодня ночью огнеборцы Копейского гарнизона ликвидировали пожар в частном жилом доме в деревне Усольцево Красноармейского района. По прибытии первых подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. В ходе разведки у входа на веранду газодымозащитники обнаружили мужчину без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе, на месте работали 18 человек личного состава и пять единиц техники. На данный момент причина ночного пожара устанавливается сотрудниками отдела дознания.