12 марта 2024

Челябинец погиб при пожаре в частном доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, сотрудник мчс, проливка, пожарный
Пожар произошел в ночь на 13 марта Красноармейском районе Фото:

Житель Красноармейского района Челябинской области погиб при пожаре в частном доме. Пожар произошел ночью на 13 марта в деревне Усольцево. По прибытии огнеборцев деревянный дом был охвачен огнем, обрушилась кровля, мужчину обнаружили у входа на веранду без признаков жизни, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«Сегодня ночью огнеборцы Копейского гарнизона ликвидировали пожар в частном жилом доме в деревне Усольцево Красноармейского района. По прибытии первых подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. В ходе разведки у входа на веранду газодымозащитники обнаружили мужчину без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе, на месте работали 18 человек личного состава и пять единиц техники. На данный момент причина ночного пожара устанавливается сотрудниками отдела дознания.

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Красноармейском районе в ночь на 13 марта
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Красноармейском районе в ночь на 13 марта
Фото:
Причины пожара на данный момент устанавливаются
Причины пожара на данный момент устанавливаются
Фото:

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Житель Красноармейского района Челябинской области погиб при пожаре в частном доме. Пожар произошел ночью на 13 марта в деревне Усольцево. По прибытии огнеборцев деревянный дом был охвачен огнем, обрушилась кровля, мужчину обнаружили у входа на веранду без признаков жизни, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. «Сегодня ночью огнеборцы Копейского гарнизона ликвидировали пожар в частном жилом доме в деревне Усольцево Красноармейского района. По прибытии первых подразделений деревянный дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. В ходе разведки у входа на веранду газодымозащитники обнаружили мужчину без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе. Как сообщили в пресс-службе, на месте работали 18 человек личного состава и пять единиц техники. На данный момент причина ночного пожара устанавливается сотрудниками отдела дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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