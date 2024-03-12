Жители ХМАО набрали рекордное число автокредитов из-за китайских машин

У жителей ХМАО в восемь раз вырос спрос на автокредиты

13 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Чаще всего из новых авто югорчане покупали машины китайских марок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО с начала 2024 года оформили рекордное количество автокредитов. В феврале спрос у югорчан вырос в восемь раз, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали URA.RU аналитики ВТБ. Чаще всего из новых авто покупатели брали машины китайских марок. «Для приобретения автомобилей только за один февраль югорчане взяли в банке сумму, равную пятой части от всего объема прошлого года. При этом, средний размер автокредита в нашем банке подрос за последний месяц почти на 100 тысяч рублей до 1,4 млн рублей», — приводит слова пресс-служба ВТБ управляющего югорского филиала Виталия Мосунова. В банке считают, что на ситуацию повлияло восстановление авторынка, действующие субсидии по госпрограммам, а также увеличение активности дилеров и изменения, касающихся ввоза растаможенных в ЕАЭС машин. Среди новых авто югорчане чаще всего покупали китайские машины, например, марки Changan. А на подержанном рынке покупателей интересовали Kia, Hyundai и Lada. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. Тогда в Сбере зафиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили в том месяце на 3,5 миллиона рублей.

Жители ХМАО с начала 2024 года оформили рекордное количество автокредитов. В феврале спрос у югорчан вырос в восемь раз, чем в аналогичный период прошлого года, рассказали URA.RU аналитики ВТБ. Чаще всего из новых авто покупатели брали машины китайских марок. «Для приобретения автомобилей только за один февраль югорчане взяли в банке сумму, равную пятой части от всего объема прошлого года. При этом, средний размер автокредита в нашем банке подрос за последний месяц почти на 100 тысяч рублей до 1,4 млн рублей», — приводит слова пресс-служба ВТБ управляющего югорского филиала Виталия Мосунова. В банке считают, что на ситуацию повлияло восстановление авторынка, действующие субсидии по госпрограммам, а также увеличение активности дилеров и изменения, касающихся ввоза растаможенных в ЕАЭС машин. Среди новых авто югорчане чаще всего покупали китайские машины, например, марки Changan. А на подержанном рынке покупателей интересовали Kia, Hyundai и Lada. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. Тогда в Сбере зафиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили в том месяце на 3,5 миллиона рублей.