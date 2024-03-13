Сотрудники челябинских ГИБДД проведут массовую проверку водителей

13 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

С 4 по 10 марта 2024 года в регионе было задержано 80 водителей с прекращенной регистрацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области массово проверят водителей с целью выявления автомобилей с прекращенной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекцией Челябинской области организована работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами, у которых прекращен учет. Для исключения из участия в дорожном движении указанных транспортных средств инспекторы дорожно-патрульной службы изымают государственные регистрационные знаки и регистрационные документы», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе напомнили, в случае повторного управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией, нарушителей привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. Также для таких водителей предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Мероприятия по выявлению водителей без регистрации будут проводиться на постоянной основе. Сотрудниками Госавтоинспекции с 4 по 10 марта 2024 года было выявлено 80 водителей, которые управляли транспортными средствами с прекращенной регистрацией. Из них пять автомобилей были установлены с помощью аппаратно-программных комплексов распознавания регистрационных знаков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области массово проверят водителей с целью выявления автомобилей с прекращенной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекцией Челябинской области организована работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами, у которых прекращен учет. Для исключения из участия в дорожном движении указанных транспортных средств инспекторы дорожно-патрульной службы изымают государственные регистрационные знаки и регистрационные документы», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе напомнили, в случае повторного управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией, нарушителей привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. Также для таких водителей предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Мероприятия по выявлению водителей без регистрации будут проводиться на постоянной основе. Сотрудниками Госавтоинспекции с 4 по 10 марта 2024 года было выявлено 80 водителей, которые управляли транспортными средствами с прекращенной регистрацией. Из них пять автомобилей были установлены с помощью аппаратно-программных комплексов распознавания регистрационных знаков.