Сотрудники челябинских ГИБДД проведут массовую проверку водителей

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С 4 по 10 марта 2024 года в регионе было задержано 80 водителей с прекращенной регистрацией Фото:

Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области массово проверят водителей с целью выявления автомобилей с прекращенной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Госавтоинспекцией Челябинской области организована работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами, у которых прекращен учет. Для исключения из участия в дорожном движении указанных транспортных средств инспекторы дорожно-патрульной службы изымают государственные регистрационные знаки и регистрационные документы», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, в случае повторного управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией, нарушителей привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. Также для таких водителей предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Мероприятия по выявлению водителей без регистрации будут проводиться на постоянной основе.

Сотрудниками Госавтоинспекции с 4 по 10 марта 2024 года было выявлено 80 водителей, которые управляли транспортными средствами с прекращенной регистрацией. Из них пять автомобилей были установлены с помощью аппаратно-программных комплексов распознавания регистрационных знаков.

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Сотрудники госавтоинспекции Челябинской области массово проверят водителей с целью выявления автомобилей с прекращенной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекцией Челябинской области организована работа по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами, у которых прекращен учет. Для исключения из участия в дорожном движении указанных транспортных средств инспекторы дорожно-патрульной службы изымают государственные регистрационные знаки и регистрационные документы», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе напомнили, в случае повторного управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией, нарушителей привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. Также для таких водителей предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Мероприятия по выявлению водителей без регистрации будут проводиться на постоянной основе. Сотрудниками Госавтоинспекции с 4 по 10 марта 2024 года было выявлено 80 водителей, которые управляли транспортными средствами с прекращенной регистрацией. Из них пять автомобилей были установлены с помощью аппаратно-программных комплексов распознавания регистрационных знаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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