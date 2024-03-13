В ХМАО мужчина заплатил штраф за свастику на аватарке

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Мужчина заплатил штраф в тысячу рублей Фото:

В Сургуте мужчина заплатил штраф в тысячу рублей за изображение свастики на аватарке в своем аккаунте в мессенджере telegram. Об этом сообщается в картотеке городского суда.

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей без конфискации», — сообщается в картотеке.

Югорчанин признал вину. Фото пообещал удалить.

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В Сургуте мужчина заплатил штраф в тысячу рублей за изображение свастики на аватарке в своем аккаунте в мессенджере telegram. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей без конфискации», — сообщается в картотеке. Югорчанин признал вину. Фото пообещал удалить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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