В ХМАО мужчина заплатил штраф за свастику на аватарке

Мужчина заплатил штраф в тысячу рублей
В Сургуте мужчина заплатил штраф в тысячу рублей за изображение свастики на аватарке в своем аккаунте в мессенджере telegram. Об этом сообщается в картотеке городского суда.
«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей без конфискации», — сообщается в картотеке.
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