В ХМАО мужчина заплатил штраф за свастику на аватарке

13 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Мужчина заплатил штраф в тысячу рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сургуте мужчина заплатил штраф в тысячу рублей за изображение свастики на аватарке в своем аккаунте в мессенджере telegram. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей без конфискации», — сообщается в картотеке. Югорчанин признал вину. Фото пообещал удалить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте мужчина заплатил штраф в тысячу рублей за изображение свастики на аватарке в своем аккаунте в мессенджере telegram. Об этом сообщается в картотеке городского суда. «Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей без конфискации», — сообщается в картотеке. Югорчанин признал вину. Фото пообещал удалить.