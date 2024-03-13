В Екатеринбурге школьники подрались из-за компьютерной игры

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьник, класс, школьники
Инцидент произошел в школе №131 (архивное фото) Фото:

Драка между учениками 131-й школы Екатеринбурга произошла из-за споров о компьютерной игре. Подробности конфликта URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД.

«Установлено, что накануне между двумя несовершеннолетними произошла конфликтная ситуация из-за компьютерной игры, которая переросла в драку, чтобы разнять ребят к ним подошли другие школьники. Опрошены законные представители обоих несовершеннолетних, претензий друг к другу не имеют», — пояснили силовики. Сотрудники ПДН начали проверку в образовательном учреждении.

Конфликт произошел между учащимися первого и пятого классов. Дети воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете не состоят. «Травм любители игр не получили», — добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Предположительно, драка произошла 12 марта. Сначала в Сети появилась информация, что ребенка избили толпой. Его мама в соцсетях добавила, что за него пыталась заступиться сестра, но ее удерживали другие ученики. Теперь женщина хочет отвести сына к детскому психологу.

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Драка между учениками 131-й школы Екатеринбурга произошла из-за споров о компьютерной игре. Подробности конфликта URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Установлено, что накануне между двумя несовершеннолетними произошла конфликтная ситуация из-за компьютерной игры, которая переросла в драку, чтобы разнять ребят к ним подошли другие школьники. Опрошены законные представители обоих несовершеннолетних, претензий друг к другу не имеют», — пояснили силовики. Сотрудники ПДН начали проверку в образовательном учреждении. Конфликт произошел между учащимися первого и пятого классов. Дети воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете не состоят. «Травм любители игр не получили», — добавили в УМВД по Екатеринбургу. Предположительно, драка произошла 12 марта. Сначала в Сети появилась информация, что ребенка избили толпой. Его мама в соцсетях добавила, что за него пыталась заступиться сестра, но ее удерживали другие ученики. Теперь женщина хочет отвести сына к детскому психологу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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