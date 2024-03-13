В Екатеринбурге школьники подрались из-за компьютерной игры

13 марта 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в школе №131 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Драка между учениками 131-й школы Екатеринбурга произошла из-за споров о компьютерной игре. Подробности конфликта URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Установлено, что накануне между двумя несовершеннолетними произошла конфликтная ситуация из-за компьютерной игры, которая переросла в драку, чтобы разнять ребят к ним подошли другие школьники. Опрошены законные представители обоих несовершеннолетних, претензий друг к другу не имеют», — пояснили силовики. Сотрудники ПДН начали проверку в образовательном учреждении. Конфликт произошел между учащимися первого и пятого классов. Дети воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете не состоят. «Травм любители игр не получили», — добавили в УМВД по Екатеринбургу. Предположительно, драка произошла 12 марта. Сначала в Сети появилась информация, что ребенка избили толпой. Его мама в соцсетях добавила, что за него пыталась заступиться сестра, но ее удерживали другие ученики. Теперь женщина хочет отвести сына к детскому психологу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Драка между учениками 131-й школы Екатеринбурга произошла из-за споров о компьютерной игре. Подробности конфликта URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД. «Установлено, что накануне между двумя несовершеннолетними произошла конфликтная ситуация из-за компьютерной игры, которая переросла в драку, чтобы разнять ребят к ним подошли другие школьники. Опрошены законные представители обоих несовершеннолетних, претензий друг к другу не имеют», — пояснили силовики. Сотрудники ПДН начали проверку в образовательном учреждении. Конфликт произошел между учащимися первого и пятого классов. Дети воспитываются в благополучных семьях, на профилактическом учете не состоят. «Травм любители игр не получили», — добавили в УМВД по Екатеринбургу. Предположительно, драка произошла 12 марта. Сначала в Сети появилась информация, что ребенка избили толпой. Его мама в соцсетях добавила, что за него пыталась заступиться сестра, но ее удерживали другие ученики. Теперь женщина хочет отвести сына к детскому психологу.