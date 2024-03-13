Екатеринбурженка отведет к психологу сына, которого избили толпой в школе

13 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Мальчик получил ушибы после занятий в школе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мама первоклассника, которого, предположительно, избили толпой в 131-й школе Екатеринбурга, отведет его к детскому психологу. Об этом она сообщила в соцсетях. «Да, я поведу его к детскому психологу. Сама обстановка в кабинете была напряженная, сын не мог внятно ничего ответить. Была психологическая давка, он путался и со всем соглашался», — написала женщина в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать (подробности также раскрыла мама ребенка в соцсетях). В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента. К делу также подключились полицейские. Они опросили родителей и ведут проверку, добавили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама первоклассника, которого, предположительно, избили толпой в 131-й школе Екатеринбурга, отведет его к детскому психологу. Об этом она сообщила в соцсетях. «Да, я поведу его к детскому психологу. Сама обстановка в кабинете была напряженная, сын не мог внятно ничего ответить. Была психологическая давка, он путался и со всем соглашался», — написала женщина в соцсети «ВКонтакте». По предварительным данным, потасовка произошла 12 марта. Все началось со словесной перепалки. Затем мальчика якобы стали удерживать и избивать (подробности также раскрыла мама ребенка в соцсетях). В департаменте образования Екатеринбурга сообщили URA.RU, что начали проверку по факту инцидента. К делу также подключились полицейские. Они опросили родителей и ведут проверку, добавили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.