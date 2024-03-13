13 марта 2024

Челябинцы стали массово строить коттеджи и дачные дома

В Челябинске спрос на строительство дач и коттеджей вырос на 74%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, зима, коттедж, дом в лесу
Интерес к строительным услугам в целом у челябинцев вырос в два раза Фото:

В Челябинске за 2023 год интерес к специалистам по строительству коттеджей и дач под ключ вырос на 74%. В целом строительные услуги стали интересовать горожан на 49% чаще, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске тренд на строительство собственных домов под ключ в 2023 году вырос на 74% по сравнению с 2022 годом. В целом за 2023 год вырос спрос на строительные услуги — их стали искать чаще на 49%», — сообщили в пресс-службе.

Среди строительных услуг наиболее заметно вырос интерес кладочным работам (+256%), проектированию смет (+126%) и кровельным работам (+116%). При этом в общей структуре спроса интерес к строительству домов увеличился с 14% в 2022 году до 17% в 2023.

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В Челябинске за 2023 год интерес к специалистам по строительству коттеджей и дач под ключ вырос на 74%. В целом строительные услуги стали интересовать горожан на 49% чаще, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске тренд на строительство собственных домов под ключ в 2023 году вырос на 74% по сравнению с 2022 годом. В целом за 2023 год вырос спрос на строительные услуги — их стали искать чаще на 49%», — сообщили в пресс-службе. Среди строительных услуг наиболее заметно вырос интерес кладочным работам (+256%), проектированию смет (+126%) и кровельным работам (+116%). При этом в общей структуре спроса интерес к строительству домов увеличился с 14% в 2022 году до 17% в 2023.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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