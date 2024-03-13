Челябинцы стали массово строить коттеджи и дачные дома

В Челябинске спрос на строительство дач и коттеджей вырос на 74%

14 марта 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Интерес к строительным услугам в целом у челябинцев вырос в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за 2023 год интерес к специалистам по строительству коттеджей и дач под ключ вырос на 74%. В целом строительные услуги стали интересовать горожан на 49% чаще, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске тренд на строительство собственных домов под ключ в 2023 году вырос на 74% по сравнению с 2022 годом. В целом за 2023 год вырос спрос на строительные услуги — их стали искать чаще на 49%», — сообщили в пресс-службе. Среди строительных услуг наиболее заметно вырос интерес кладочным работам (+256%), проектированию смет (+126%) и кровельным работам (+116%). При этом в общей структуре спроса интерес к строительству домов увеличился с 14% в 2022 году до 17% в 2023. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 2023 год интерес к специалистам по строительству коттеджей и дач под ключ вырос на 74%. В целом строительные услуги стали интересовать горожан на 49% чаще, сообщили 14 марта в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске тренд на строительство собственных домов под ключ в 2023 году вырос на 74% по сравнению с 2022 годом. В целом за 2023 год вырос спрос на строительные услуги — их стали искать чаще на 49%», — сообщили в пресс-службе. Среди строительных услуг наиболее заметно вырос интерес кладочным работам (+256%), проектированию смет (+126%) и кровельным работам (+116%). При этом в общей структуре спроса интерес к строительству домов увеличился с 14% в 2022 году до 17% в 2023.