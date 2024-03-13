Журналистка из ХМАО раскрыла подробности скандала в гордуме

Журналистка Макагон опровергла драку в гордуме Пыть-Яха

14 марта 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Наталья Макагон поделилась подробностями скандала в думе Пыть-Яха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Журналистка Наталья Макагон раскрыла подробности инцидента в думе Пыть-Яха. Она уточнила, что спикер Дмитрий Уреки телефон у нее из рук не выбивал, и драки там не было — только разговор на повышенных тонах. «Мы шли с депутатом Супьяном Хужуловым по коридору, когда он увидел, что Уреки заходит в актовый зал, и последовал за ним. Я, как человек, который вызывает сильное раздражение у председателя думы, понимала, что мое появление может спровоцировать конфликт и осталась в коридоре, но Хужулов попросил меня зайти. Я зашла, и Уреки повел себя, если так можно выразиться, странно. Он повысил тон, заявил, что не будет разговаривать в моем присутствии. Хужулов уточнил, с чем связано такое отношение. И в этот момент Уреки потребовал у меня дать мой телефон. Я отказалась, но показала экран, чтобы показать, что запись не ведется. После этого я, увидев, что мое присутствие усугубляет ситуацию, вышла из актового зала. На меня никто не набрасывался. Но даже из коридора было слышно, что они продолжили громко разговаривать», — рассказала журналистка. Макагон отметила, что Хужулов приехал не в отпуск из зоны СВО, а в военную командировку. Он направлен на встречу с губернатором, чтобы отвезти потребности его штурмовой бригады окружным властям. «Мы пришли в администрацию, потому что Хужулов планировал оставить доверенность на имя своей коллеги Людмилы Завадской, которая живет с ним в одном микрорайоне и раньше всех замечает коммунальные недочеты. Изначально Хужулов планировал поговорить по поводу конфликта, вспыхнувшего между думой и Завадской, вступиться за нее», — уточнила журналистка. Ранее URA.RU писало о том, что Макагон стала одной из фигурантов скандала в думе Пыть-Яха. Инсайдеры сообщили о том, что у нее пытался отнять телефон спикер думы Дмитрий Уреки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналистка Наталья Макагон раскрыла подробности инцидента в думе Пыть-Яха. Она уточнила, что спикер Дмитрий Уреки телефон у нее из рук не выбивал, и драки там не было — только разговор на повышенных тонах. «Мы шли с депутатом Супьяном Хужуловым по коридору, когда он увидел, что Уреки заходит в актовый зал, и последовал за ним. Я, как человек, который вызывает сильное раздражение у председателя думы, понимала, что мое появление может спровоцировать конфликт и осталась в коридоре, но Хужулов попросил меня зайти. Я зашла, и Уреки повел себя, если так можно выразиться, странно. Он повысил тон, заявил, что не будет разговаривать в моем присутствии. Хужулов уточнил, с чем связано такое отношение. И в этот момент Уреки потребовал у меня дать мой телефон. Я отказалась, но показала экран, чтобы показать, что запись не ведется. После этого я, увидев, что мое присутствие усугубляет ситуацию, вышла из актового зала. На меня никто не набрасывался. Но даже из коридора было слышно, что они продолжили громко разговаривать», — рассказала журналистка. Макагон отметила, что Хужулов приехал не в отпуск из зоны СВО, а в военную командировку. Он направлен на встречу с губернатором, чтобы отвезти потребности его штурмовой бригады окружным властям. «Мы пришли в администрацию, потому что Хужулов планировал оставить доверенность на имя своей коллеги Людмилы Завадской, которая живет с ним в одном микрорайоне и раньше всех замечает коммунальные недочеты. Изначально Хужулов планировал поговорить по поводу конфликта, вспыхнувшего между думой и Завадской, вступиться за нее», — уточнила журналистка. Ранее URA.RU писало о том, что Макагон стала одной из фигурантов скандала в думе Пыть-Яха. Инсайдеры сообщили о том, что у нее пытался отнять телефон спикер думы Дмитрий Уреки.