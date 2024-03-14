14 марта 2024

Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать 350 тысяч рублей

В Челябинске на производстве больше всех зарабатывают логисты и автомеханики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа в автомобильной мастерской. Екатеринбург, мотор, автослесарь, ремонт автомобиля, двигатель, обслуживание авто, автомастерская, обслуживание автомобиля, двигатель автомобиля, ремонт двигателя, автомобильная мастерская, автомеханик, среднее профессиональное образование
В Челябинске автомеханики могут зарабатывать 150-350 тысяч рублей за месяц Фото:

В Челябинске в марте 2024 года автомеханикам на рынке труда предлагают зарплату в размере 150-350 тысяч рублей в месяц, логистам в зависимости от объема продаж — от 60 до 300 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработку на производстве находится опытный оператор станков ЧПУ, получающий от 194 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске опытный оператор станков ЧПУ может получать от 194 тысяч рублей в месяц. Логисты в зависимости от процента продаж могут претендовать на 60-300 тысяч рублей ежемесячно, а автомеханикам предлагают зарплату в размере от 150 до 350 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, в Челябинске специалисты промышленного сегмента не первый год удерживают лидирующие позиции в рейтингах средних зарплатных предложений. Несмотря на это наиболее интересными в сфере производства опрошенные челябинцы считают специальности инженера (43%) и сварщика (28%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в марте 2024 года автомеханикам на рынке труда предлагают зарплату в размере 150-350 тысяч рублей в месяц, логистам в зависимости от объема продаж — от 60 до 300 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработку на производстве находится опытный оператор станков ЧПУ, получающий от 194 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске опытный оператор станков ЧПУ может получать от 194 тысяч рублей в месяц. Логисты в зависимости от процента продаж могут претендовать на 60-300 тысяч рублей ежемесячно, а автомеханикам предлагают зарплату в размере от 150 до 350 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в Челябинске специалисты промышленного сегмента не первый год удерживают лидирующие позиции в рейтингах средних зарплатных предложений. Несмотря на это наиболее интересными в сфере производства опрошенные челябинцы считают специальности инженера (43%) и сварщика (28%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...