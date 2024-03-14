Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать 350 тысяч рублей

В Челябинске на производстве больше всех зарабатывают логисты и автомеханики

15 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске автомеханики могут зарабатывать 150-350 тысяч рублей за месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в марте 2024 года автомеханикам на рынке труда предлагают зарплату в размере 150-350 тысяч рублей в месяц, логистам в зависимости от объема продаж — от 60 до 300 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработку на производстве находится опытный оператор станков ЧПУ, получающий от 194 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске опытный оператор станков ЧПУ может получать от 194 тысяч рублей в месяц. Логисты в зависимости от процента продаж могут претендовать на 60-300 тысяч рублей ежемесячно, а автомеханикам предлагают зарплату в размере от 150 до 350 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в Челябинске специалисты промышленного сегмента не первый год удерживают лидирующие позиции в рейтингах средних зарплатных предложений. Несмотря на это наиболее интересными в сфере производства опрошенные челябинцы считают специальности инженера (43%) и сварщика (28%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в марте 2024 года автомеханикам на рынке труда предлагают зарплату в размере 150-350 тысяч рублей в месяц, логистам в зависимости от объема продаж — от 60 до 300 тысяч рублей в месяц. На третьем месте по заработку на производстве находится опытный оператор станков ЧПУ, получающий от 194 000 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске опытный оператор станков ЧПУ может получать от 194 тысяч рублей в месяц. Логисты в зависимости от процента продаж могут претендовать на 60-300 тысяч рублей ежемесячно, а автомеханикам предлагают зарплату в размере от 150 до 350 тысяч рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в пресс-службе, в Челябинске специалисты промышленного сегмента не первый год удерживают лидирующие позиции в рейтингах средних зарплатных предложений. Несмотря на это наиболее интересными в сфере производства опрошенные челябинцы считают специальности инженера (43%) и сварщика (28%).