Турбазу на Тургояке под Миассом обязали спланировать освоение леса

15 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Турбаза должна подготовить необходимый по закону пакет документации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Турбазу «Волна» на озере Тургояк под Миассом (Челябинская область) обязали разработать проект освоения лесов. Как следует из решения суда, земельный участок находится в аренде на 49 лет. «Иск удовлетворить. Обязать ООО „Волна“ из Златоуста разработать и представить проект освоения лесов к договору аренды», — отмечено в судебном документе. В Главном управлении лесами региона (ГУ), подавшем иск, отметили, что разработка и подготовка проекта освоения лесов является обязательным условием для использования лесного участка. Руководство «Волны» требование не выполнило. Инициатор спора посчитал необходимым понудить турбазу исполнить закон в судебном порядке. В решении суда отмечено, что участок находится в аренде до 2059 года. Ежегодно по нему вносится плата в размере 115,4 тысячи рублей. Участок взят в пользование для организации отдыха в декабре 2010 года. Весной 2022 года главный тренер команды «Уралочка» Михаил Накоряков обратился к властям с предложением передать базу для развития. Вопрос был решен положительно. Но летом 2023 года «Златоустовский „Водоканал“» потребовал обанкротить базу, чего суд делать отказался. Компанией владеет муниципальное предприятие «Автохозяйство администрации ЗГО». При подготовке информации URA.RU обратилось к ГУ лесами. К моменту публикации ответ не поступил. Дозвониться по телефону до руководства «Волны» не удалось. Письменный запрос к руководству учредителя также остался без реакции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турбазу «Волна» на озере Тургояк под Миассом (Челябинская область) обязали разработать проект освоения лесов. Как следует из решения суда, земельный участок находится в аренде на 49 лет. «Иск удовлетворить. Обязать ООО „Волна“ из Златоуста разработать и представить проект освоения лесов к договору аренды», — отмечено в судебном документе. В Главном управлении лесами региона (ГУ), подавшем иск, отметили, что разработка и подготовка проекта освоения лесов является обязательным условием для использования лесного участка. Руководство «Волны» требование не выполнило. Инициатор спора посчитал необходимым понудить турбазу исполнить закон в судебном порядке. В решении суда отмечено, что участок находится в аренде до 2059 года. Ежегодно по нему вносится плата в размере 115,4 тысячи рублей. Участок взят в пользование для организации отдыха в декабре 2010 года. Весной 2022 года главный тренер команды «Уралочка» Михаил Накоряков обратился к властям с предложением передать базу для развития. Вопрос был решен положительно. Но летом 2023 года «Златоустовский „Водоканал“» потребовал обанкротить базу, чего суд делать отказался. Компанией владеет муниципальное предприятие «Автохозяйство администрации ЗГО». При подготовке информации URA.RU обратилось к ГУ лесами. К моменту публикации ответ не поступил. Дозвониться по телефону до руководства «Волны» не удалось. Письменный запрос к руководству учредителя также остался без реакции.