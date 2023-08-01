Челябинский суд отказался банкротить базу отдыха на озере Тургояк

Суд отказался банкротить турбазу на Тургояке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказался банкротить турбазу «Волна» на озере Тургояк. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, процесс инициировала компания «Златоустовский „Водоканал“».

«ООО «Златоустовский «Водоканал» обратилось с заявлением. Просит признать ООО «Волна» несостоятельным (банкротом)», — отмечено в судебном определении.

Задолженность составила 147 тысяч рублей. Учитывая величину долга, суд отказал в выполнении требований. Судья Елена Литвинчук отметила, что для банкротства требуется условие: сумма просроченной свыше трех месяцев задолженности не должна быть менее 300 тысяч рублей.

В мае 2022 года руководство мэрии рассматривало обращение главного тренера ватерпольной команды «Уралочка» Михаила Накорякова о возрождении турбазы. Предлагалось передать ее в управление спортшколы № 8 по водному поло. Впоследствии, как сообщалось, Накоряков получил контроль над базой. Решение могло стать результатом компромисса между представителями властей, желавших продать турбазу, и депутатами, которые настаивали на сохранении ее в муниципальной собственности.

При подготовке публикации URA.RU обратилось к мэру Златоуста Максиму Пекарскому, но он не ответил на вопросы. В пресс-службе городской администрации ответ готовят, он будет позже. В «Златоустовском „Водоканале“» также не удалось оперативно получить комментарий, как и в МУП «Автохозяйство».