В ЦИК оценили ущерб при провокациях на выборах президента РФ

Памфилова предупредила «глупцов и подонков» о последствиях срыва выборов в РФ
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова назвала нарушителей на выборах в РФ «недалекими» Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ЦИК предупредили о последствиях порчи бюллетеней на избирательных участках. Нарушителям грозит строгое наказание, предупредила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Сейчас наблюдаются массовые попытки сорвать выборы в России. Ни один глупец, ни один подонок не уйдут от ответственности. Все будут задержаны, как это происходит сейчас», — заявила глава ЦИК. Трансляция с заседания опубликована на сайте ЦИК. «Из-за вылитых жидкостей и попыток поджогов на президентских выборах безвозвратно испорчено 214 бюллетеней», — отметила она. Подчитано, что за два дня выборов в 20 субъектах на 29 участках нарушители пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями.

Памфилова добавила, что во время выборов президента было совершено восемь попыток поджогов на участках. С начала голосования на выборах президента система ДЭГ подверглась 160 тысячам DDoS-атак, добавила она.

С 15 по 17 марта проходят выборы президента России. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой говорится о самых важных событиях, связанных с выборами.

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В ЦИК предупредили о последствиях порчи бюллетеней на избирательных участках. Нарушителям грозит строгое наказание, предупредила глава ЦИК Элла Памфилова. «Сейчас наблюдаются массовые попытки сорвать выборы в России. Ни один глупец, ни один подонок не уйдут от ответственности. Все будут задержаны, как это происходит сейчас», — заявила глава ЦИК. Трансляция с заседания опубликована на сайте ЦИК. «Из-за вылитых жидкостей и попыток поджогов на президентских выборах безвозвратно испорчено 214 бюллетеней», — отметила она. Подчитано, что за два дня выборов в 20 субъектах на 29 участках нарушители пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями. Памфилова добавила, что во время выборов президента было совершено восемь попыток поджогов на участках. С начала голосования на выборах президента система ДЭГ подверглась 160 тысячам DDoS-атак, добавила она. С 15 по 17 марта проходят выборы президента России. Кандидатами на пост являются Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой говорится о самых важных событиях, связанных с выборами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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