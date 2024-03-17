Атаки на сервисы ЦИК из-за рубежа проводятся круглосуточно

Сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух.
«Система работает штатно, достаточно большое количество голосующих сейчас уже превысило, кажется, 3,2 миллиона человек голосующих. Однако атаки как были, так и есть, даже ночью. Но вместе с тем, это никак не повлияло на ход голосования. В ночное время с полуночи до шести утра были зафиксированы атаки. Однако проголосовало более 100 тысяч человек только за этот период. Система защиты все отражает», — рассказал Илья Массух в разговоре с журналистом агентства. Специалист подчеркнул, что формируются стандартные DDOS-атаки с территории различных стран. Среди них есть и недружественные к России. Для атак используют ботнет-сети, уточнил Массух.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения. Однако все атаки были успешно отражены и никак не повлияли на работу трансляции за выборами. За последние сутки ЦИК РФ зафиксировал 12,6 тысячи вредоносных воздействий на свой сайт.
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