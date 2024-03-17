Атаки на сервисы ЦИК из-за рубежа проводятся круглосуточно

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© Служба новостей «URA.RU»
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Махонин Дмитрий на VI Открытом Региональном чемпионате Ворлдскиллс. 04.02.2020, г. Пермь, интернет, коммуникации, сеть, провода, связь, серверная, коммутационный шкаф, сервер, технологии, связь, коммутатор
Несмотря на хакерские атаки, сервера ЦИК РФ работают штатно, отметил Илья Массух Фото:
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Сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух.

«Система работает штатно, достаточно большое количество голосующих сейчас уже превысило, кажется, 3,2 миллиона человек голосующих. Однако атаки как были, так и есть, даже ночью. Но вместе с тем, это никак не повлияло на ход голосования. В ночное время с полуночи до шести утра были зафиксированы атаки. Однако проголосовало более 100 тысяч человек только за этот период. Система защиты все отражает», — рассказал Илья Массух в разговоре с журналистом агентства. Специалист подчеркнул, что формируются стандартные DDOS-атаки с территории различных стран. Среди них есть и недружественные к России. Для атак используют ботнет-сети, уточнил Массух.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения. Однако все атаки были успешно отражены и никак не повлияли на работу трансляции за выборами. За последние сутки ЦИК РФ зафиксировал 12,6 тысячи вредоносных воздействий на свой сайт.

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Сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух. «Система работает штатно, достаточно большое количество голосующих сейчас уже превысило, кажется, 3,2 миллиона человек голосующих. Однако атаки как были, так и есть, даже ночью. Но вместе с тем, это никак не повлияло на ход голосования. В ночное время с полуночи до шести утра были зафиксированы атаки. Однако проголосовало более 100 тысяч человек только за этот период. Система защиты все отражает», — рассказал Илья Массух в разговоре с журналистом агентства. Специалист подчеркнул, что формируются стандартные DDOS-атаки с территории различных стран. Среди них есть и недружественные к России. Для атак используют ботнет-сети, уточнил Массух. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения. Однако все атаки были успешно отражены и никак не повлияли на работу трансляции за выборами. За последние сутки ЦИК РФ зафиксировал 12,6 тысячи вредоносных воздействий на свой сайт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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