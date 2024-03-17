Атаки на сервисы ЦИК из-за рубежа проводятся круглосуточно

17 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Несмотря на хакерские атаки, сервера ЦИК РФ работают штатно, отметил Илья Массух Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух. «Система работает штатно, достаточно большое количество голосующих сейчас уже превысило, кажется, 3,2 миллиона человек голосующих. Однако атаки как были, так и есть, даже ночью. Но вместе с тем, это никак не повлияло на ход голосования. В ночное время с полуночи до шести утра были зафиксированы атаки. Однако проголосовало более 100 тысяч человек только за этот период. Система защиты все отражает», — рассказал Илья Массух в разговоре с журналистом агентства. Специалист подчеркнул, что формируются стандартные DDOS-атаки с территории различных стран. Среди них есть и недружественные к России. Для атак используют ботнет-сети, уточнил Массух. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения. Однако все атаки были успешно отражены и никак не повлияли на работу трансляции за выборами. За последние сутки ЦИК РФ зафиксировал 12,6 тысячи вредоносных воздействий на свой сайт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервера Центральной избирательной комиссии подвергаются атакам из-за рубежа круглосуточно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель комиссии по развитию отечественных IT-решений и технологий в концепции «Умного дома» Илья Массух. «Система работает штатно, достаточно большое количество голосующих сейчас уже превысило, кажется, 3,2 миллиона человек голосующих. Однако атаки как были, так и есть, даже ночью. Но вместе с тем, это никак не повлияло на ход голосования. В ночное время с полуночи до шести утра были зафиксированы атаки. Однако проголосовало более 100 тысяч человек только за этот период. Система защиты все отражает», — рассказал Илья Массух в разговоре с журналистом агентства. Специалист подчеркнул, что формируются стандартные DDOS-атаки с территории различных стран. Среди них есть и недружественные к России. Для атак используют ботнет-сети, уточнил Массух. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще в первый день голосования говорила о серьезной DDOS-атаке на системы видеонаблюдения. Однако все атаки были успешно отражены и никак не повлияли на работу трансляции за выборами. За последние сутки ЦИК РФ зафиксировал 12,6 тысячи вредоносных воздействий на свой сайт.