17 марта 2024

Ветеран пермского СОБРа отправился в зону проведения спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки помогут участникам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник боевых действий в Чечне из Перми, ветеран СОБРа Владимир Бояршинов отправился в зону проведения спецоперации. Вместе с руководителем краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктором Любимовым он доставит в Донецк помощь для военнослужащих. Об этом сообщается в группе «Ветераны Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Перми — участник боевых действий в Чечне, ветеран Пермского СОБРа Владимир Бояршинов и председатель Пермской краевой общественной организации „Союз пограничников Прикамья“ Виктор Любимов — 13 марта отправились в очередную поездку в Донецк. Цель — доставка помощи бойцам СВО», — говорится в группе ветеранов.

URA.RU рассказывало, что активное участие в сборе и доставке помощи на передовую принимает ветеран боевых действий в Чечне, уроженец Гайнского округа Евгений Жижилев. Ранее он доставил для мобилизованных земляков, призванных для участия в СВО, вещи, собранные жителями округа.

Виктор Любимов и Владимир Бояршинов отправились в Донецк, чтобы доставить необходимую для участников спецоперации помощь
Виктор Любимов и Владимир Бояршинов отправились в Донецк, чтобы доставить необходимую для участников спецоперации помощь
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Участник боевых действий в Чечне из Перми, ветеран СОБРа Владимир Бояршинов отправился в зону проведения спецоперации. Вместе с руководителем краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктором Любимовым он доставит в Донецк помощь для военнослужащих. Об этом сообщается в группе «Ветераны Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Жители Перми — участник боевых действий в Чечне, ветеран Пермского СОБРа Владимир Бояршинов и председатель Пермской краевой общественной организации „Союз пограничников Прикамья“ Виктор Любимов — 13 марта отправились в очередную поездку в Донецк. Цель — доставка помощи бойцам СВО», — говорится в группе ветеранов. URA.RU рассказывало, что активное участие в сборе и доставке помощи на передовую принимает ветеран боевых действий в Чечне, уроженец Гайнского округа Евгений Жижилев. Ранее он доставил для мобилизованных земляков, призванных для участия в СВО, вещи, собранные жителями округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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