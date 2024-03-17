Ветеран пермского СОБРа отправился в зону проведения спецоперации. Фото

18 марта 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Пермяки помогут участникам СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник боевых действий в Чечне из Перми, ветеран СОБРа Владимир Бояршинов отправился в зону проведения спецоперации. Вместе с руководителем краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктором Любимовым он доставит в Донецк помощь для военнослужащих. Об этом сообщается в группе «Ветераны Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Жители Перми — участник боевых действий в Чечне, ветеран Пермского СОБРа Владимир Бояршинов и председатель Пермской краевой общественной организации „Союз пограничников Прикамья“ Виктор Любимов — 13 марта отправились в очередную поездку в Донецк. Цель — доставка помощи бойцам СВО», — говорится в группе ветеранов. URA.RU рассказывало, что активное участие в сборе и доставке помощи на передовую принимает ветеран боевых действий в Чечне, уроженец Гайнского округа Евгений Жижилев. Ранее он доставил для мобилизованных земляков, призванных для участия в СВО, вещи, собранные жителями округа. Виктор Любимов и Владимир Бояршинов отправились в Донецк, чтобы доставить необходимую для участников спецоперации помощь «Ветераны Перми» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник боевых действий в Чечне из Перми, ветеран СОБРа Владимир Бояршинов отправился в зону проведения спецоперации. Вместе с руководителем краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктором Любимовым он доставит в Донецк помощь для военнослужащих. Об этом сообщается в группе «Ветераны Перми» в соцсети «ВКонтакте». «Жители Перми — участник боевых действий в Чечне, ветеран Пермского СОБРа Владимир Бояршинов и председатель Пермской краевой общественной организации „Союз пограничников Прикамья“ Виктор Любимов — 13 марта отправились в очередную поездку в Донецк. Цель — доставка помощи бойцам СВО», — говорится в группе ветеранов. URA.RU рассказывало, что активное участие в сборе и доставке помощи на передовую принимает ветеран боевых действий в Чечне, уроженец Гайнского округа Евгений Жижилев. Ранее он доставил для мобилизованных земляков, призванных для участия в СВО, вещи, собранные жителями округа.