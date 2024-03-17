Участник боевых действий в Чечне из Перми, ветеран СОБРа Владимир Бояршинов отправился в зону проведения спецоперации. Вместе с руководителем краевой организации «Союз пограничников Прикамья» Виктором Любимовым он доставит в Донецк помощь для военнослужащих. Об этом сообщается в группе «Ветераны Перми» в соцсети «ВКонтакте».
«Жители Перми — участник боевых действий в Чечне, ветеран Пермского СОБРа Владимир Бояршинов и председатель Пермской краевой общественной организации „Союз пограничников Прикамья“ Виктор Любимов — 13 марта отправились в очередную поездку в Донецк. Цель — доставка помощи бойцам СВО», — говорится в группе ветеранов.
URA.RU рассказывало, что активное участие в сборе и доставке помощи на передовую принимает ветеран боевых действий в Чечне, уроженец Гайнского округа Евгений Жижилев. Ранее он доставил для мобилизованных земляков, призванных для участия в СВО, вещи, собранные жителями округа.
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