Происшествия Криминал В ХМАО трех адвокатов обвиняют в подкупе свидетеля 18 марта 2024 в 15:10 Размер текста - 17 + Адвокатов обвиняют в подкупе свидетеля в целях дачи ложных показаний Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО трем адвокатам вменяется подкуп свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщили в следственном комитете региона. «По версии следствия, обвиняемые пытались подкупить лицо, имеющее статус свидетеля по уголовному делу, в целях дачи им ложных показаний в суде. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СК Югры. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им вменяются покушение на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний и пособничество в покушении на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ХМАО трем адвокатам вменяется подкуп свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщили в следственном комитете региона. «По версии следствия, обвиняемые пытались подкупить лицо, имеющее статус свидетеля по уголовному делу, в целях дачи им ложных показаний в суде. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СК Югры. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им вменяются покушение на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний и пособничество в покушении на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям