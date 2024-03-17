17 марта 2024

В ХМАО трех адвокатов обвиняют в подкупе свидетеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция по мере пресечения Ксении Карелиной (Хавана). Екатеринбург, портфель
Адвокатов обвиняют в подкупе свидетеля в целях дачи ложных показаний Фото:

В ХМАО трем адвокатам вменяется подкуп свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщили в следственном комитете региона.

«По версии следствия, обвиняемые пытались подкупить лицо, имеющее статус свидетеля по уголовному делу, в целях дачи им ложных показаний в суде. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СК Югры.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им вменяются покушение на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний и пособничество в покушении на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний.

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В ХМАО трем адвокатам вменяется подкуп свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщили в следственном комитете региона. «По версии следствия, обвиняемые пытались подкупить лицо, имеющее статус свидетеля по уголовному делу, в целях дачи им ложных показаний в суде. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СК Югры. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им вменяются покушение на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний и пособничество в покушении на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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