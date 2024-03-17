В ХМАО трех адвокатов обвиняют в подкупе свидетеля

В ХМАО трем адвокатам вменяется подкуп свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщили в следственном комитете региона.
«По версии следствия, обвиняемые пытались подкупить лицо, имеющее статус свидетеля по уголовному делу, в целях дачи им ложных показаний в суде. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в СК Югры.
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им вменяются покушение на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний и пособничество в покушении на подкуп свидетеля в целях дачи ложных показаний.
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