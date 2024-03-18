18 марта 2024

Европейский Копперфильд отменил шоу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили выступление иллюзиониста Гаэтано Триджиано
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Церемония открытия концертного сезона в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Екатеринбург, концертный зал, екатеринбург экспо, конгресс-холл
Иллюзионист должен был выступить в Екатеринбург 13 апреля Фото:

В Екатеринбурге отменили выступление итальянского иллюзиониста Гаэтано Триджиано, которого называют европейским Дэвидом Копперфильдом. Маэстро магии известен тем, что консультировал создателей фильма «Иллюзия обмана». Информацию об отмене публикует «Екатеринбург-Экспо» в группе во «ВКонтакте».

«К сожалению, шоу „Магия иллюзий“ Гаэтано Триджиано, которое было запланировано на 13 апреля 2024 года, отменено по независящим от нас причинам», — сообщает площадка. Покупателям вернут деньги за билеты — для этого необходимо обратиться к билетному оператору, где был приобретен билет.

Триджиано является обладателем одной из самых престижных премий Mandrake dOr в номинации «Лучший волшебный артист года». Он является частым гостем на телешоу, в театрах и на конференциях. Выступления артиста проходят с аншлагом в Европе, Азии, Америке и России.

Ранее рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24».

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В Екатеринбурге отменили выступление итальянского иллюзиониста Гаэтано Триджиано, которого называют европейским Дэвидом Копперфильдом. Маэстро магии известен тем, что консультировал создателей фильма «Иллюзия обмана». Информацию об отмене публикует «Екатеринбург-Экспо» в группе во «ВКонтакте». «К сожалению, шоу „Магия иллюзий“ Гаэтано Триджиано, которое было запланировано на 13 апреля 2024 года, отменено по независящим от нас причинам», — сообщает площадка. Покупателям вернут деньги за билеты — для этого необходимо обратиться к билетному оператору, где был приобретен билет. Триджиано является обладателем одной из самых престижных премий Mandrake dOr в номинации «Лучший волшебный артист года». Он является частым гостем на телешоу, в театрах и на конференциях. Выступления артиста проходят с аншлагом в Европе, Азии, Америке и России. Ранее рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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