Европейский Копперфильд отменил шоу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили выступление итальянского иллюзиониста Гаэтано Триджиано, которого называют европейским Дэвидом Копперфильдом. Маэстро магии известен тем, что консультировал создателей фильма «Иллюзия обмана». Информацию об отмене публикует «Екатеринбург-Экспо» в группе во «ВКонтакте».
«К сожалению, шоу „Магия иллюзий“ Гаэтано Триджиано, которое было запланировано на 13 апреля 2024 года, отменено по независящим от нас причинам», — сообщает площадка. Покупателям вернут деньги за билеты — для этого необходимо обратиться к билетному оператору, где был приобретен билет.
Триджиано является обладателем одной из самых престижных премий Mandrake dOr в номинации «Лучший волшебный артист года». Он является частым гостем на телешоу, в театрах и на конференциях. Выступления артиста проходят с аншлагом в Европе, Азии, Америке и России.
Ранее рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24».
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