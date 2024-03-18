Европейский Копперфильд отменил шоу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили выступление иллюзиониста Гаэтано Триджиано

19 марта 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Иллюзионист должен был выступить в Екатеринбург 13 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге отменили выступление итальянского иллюзиониста Гаэтано Триджиано, которого называют европейским Дэвидом Копперфильдом. Маэстро магии известен тем, что консультировал создателей фильма «Иллюзия обмана». Информацию об отмене публикует «Екатеринбург-Экспо» в группе во «ВКонтакте». «К сожалению, шоу „Магия иллюзий“ Гаэтано Триджиано, которое было запланировано на 13 апреля 2024 года, отменено по независящим от нас причинам», — сообщает площадка. Покупателям вернут деньги за билеты — для этого необходимо обратиться к билетному оператору, где был приобретен билет. Триджиано является обладателем одной из самых престижных премий Mandrake dOr в номинации «Лучший волшебный артист года». Он является частым гостем на телешоу, в театрах и на конференциях. Выступления артиста проходят с аншлагом в Европе, Азии, Америке и России. Ранее рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отменили выступление итальянского иллюзиониста Гаэтано Триджиано, которого называют европейским Дэвидом Копперфильдом. Маэстро магии известен тем, что консультировал создателей фильма «Иллюзия обмана». Информацию об отмене публикует «Екатеринбург-Экспо» в группе во «ВКонтакте». «К сожалению, шоу „Магия иллюзий“ Гаэтано Триджиано, которое было запланировано на 13 апреля 2024 года, отменено по независящим от нас причинам», — сообщает площадка. Покупателям вернут деньги за билеты — для этого необходимо обратиться к билетному оператору, где был приобретен билет. Триджиано является обладателем одной из самых престижных премий Mandrake dOr в номинации «Лучший волшебный артист года». Он является частым гостем на телешоу, в театрах и на конференциях. Выступления артиста проходят с аншлагом в Европе, Азии, Америке и России. Ранее рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24».