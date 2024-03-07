Рэп-группа отменила презентацию нового альбома в Екатеринбурге

Концерт московской группы пройдет осенью
Рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24». Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки.
«Произошли перемены в логистике у некоторых артистов, поэтому перенос на осень. Точная дата пока уточняется», — пояснили в TeleClub.
Последние месяцы оказались богаты на отмены мероприятий. Уже не состоятся концерты Инстасамки, Доры, Лолиты, а Matrang решил не выступать в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками.
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