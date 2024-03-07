Рэп-группа отменила презентацию нового альбома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт группы «Рыночные отношения»

Концерт московской группы пройдет осенью Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24». Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки.

«Произошли перемены в логистике у некоторых артистов, поэтому перенос на осень. Точная дата пока уточняется», — пояснили в TeleClub.

Последние месяцы оказались богаты на отмены мероприятий. Уже не состоятся концерты Инстасамки, Доры, Лолиты, а Matrang решил не выступать в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками.