Рэп-группа отменила презентацию нового альбома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт группы «Рыночные отношения»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, концерт, теле-клуб, teleclub, зрители, толпа
Концерт московской группы пройдет осенью Фото:

Рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24». Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки.

«Произошли перемены в логистике у некоторых артистов, поэтому перенос на осень. Точная дата пока уточняется», — пояснили в TeleClub.

Последние месяцы оказались богаты на отмены мероприятий. Уже не состоятся концерты Инстасамки, Доры, Лолиты, а Matrang решил не выступать в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками.

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Рэп-группа «Рыночные отношения» отменила концерт в Екатеринбурге, который планировался на 21 апреля. Музыканты должны были презентовать новый альбом «24». Об этом URA.RU рассказали представители концертной площадки. «Произошли перемены в логистике у некоторых артистов, поэтому перенос на осень. Точная дата пока уточняется», — пояснили в TeleClub. Последние месяцы оказались богаты на отмены мероприятий. Уже не состоятся концерты Инстасамки, Доры, Лолиты, а Matrang решил не выступать в Екатеринбурге из-за проблем с наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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