19 марта 2024

Депстрой ХМАО исполнил мечту школьницы из ДНР

Девятиклассница из ДНР загадала желание приехать в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по подготовке совместного заседанию Государственного Совета РФ и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам., елка желаний
Мария благодаря «Елке желаний» проведет в ХМАО три дня Фото:

Девятиклассница из Макеевки (ДНР) на всероссийской акции «Елка желаний» загадала желание, чтобы посетить ХМАО. Ее мечту исполнила команда департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщили представители департамента.

«Мария Гужеватая — ученица 9-го класса школы №45 в Макеевке. Благодаря шефству Югры над городом в прошлом году она посетила летний лагерь в Сургутском районе. Северный край не оставил Марию равнодушной. На Всероссийской акции „Елка желаний“ девушка загадала приехать в Югру снова. И вот, желание исполнено!» — написала пресс-служба Депстроя в telegram-канале.

Мария приехала в Ханты-Мансийск на три дня. Ее ждет насыщенная программа: знакомство с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, общение с местными активистами, экскурсия по знаковым местам города. Директор департамента Матвей Каров передал школьнице подарок — югорского мамонта, а также пожелал с пользой провести время в окружной столице.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в «Елке желаний». Она пообещала исполнить шесть детских новогодних желаний. В частности, глава региона должна была подарить трехлетней девочке из Ханты-Мансийска собаку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девятиклассница из Макеевки (ДНР) на всероссийской акции «Елка желаний» загадала желание, чтобы посетить ХМАО. Ее мечту исполнила команда департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщили представители департамента. «Мария Гужеватая — ученица 9-го класса школы №45 в Макеевке. Благодаря шефству Югры над городом в прошлом году она посетила летний лагерь в Сургутском районе. Северный край не оставил Марию равнодушной. На Всероссийской акции „Елка желаний“ девушка загадала приехать в Югру снова. И вот, желание исполнено!» — написала пресс-служба Депстроя в telegram-канале. Мария приехала в Ханты-Мансийск на три дня. Ее ждет насыщенная программа: знакомство с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, общение с местными активистами, экскурсия по знаковым местам города. Директор департамента Матвей Каров передал школьнице подарок — югорского мамонта, а также пожелал с пользой провести время в окружной столице. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в «Елке желаний». Она пообещала исполнить шесть детских новогодних желаний. В частности, глава региона должна была подарить трехлетней девочке из Ханты-Мансийска собаку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...