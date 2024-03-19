Депстрой ХМАО исполнил мечту школьницы из ДНР

Девятиклассница из Макеевки (ДНР) на всероссийской акции «Елка желаний» загадала желание, чтобы посетить ХМАО. Ее мечту исполнила команда департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. Об этом сообщили представители департамента.
«Мария Гужеватая — ученица 9-го класса школы №45 в Макеевке. Благодаря шефству Югры над городом в прошлом году она посетила летний лагерь в Сургутском районе. Северный край не оставил Марию равнодушной. На Всероссийской акции „Елка желаний“ девушка загадала приехать в Югру снова. И вот, желание исполнено!» — написала пресс-служба Депстроя в telegram-канале.
Мария приехала в Ханты-Мансийск на три дня. Ее ждет насыщенная программа: знакомство с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, общение с местными активистами, экскурсия по знаковым местам города. Директор департамента Матвей Каров передал школьнице подарок — югорского мамонта, а также пожелал с пользой провести время в окружной столице.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла участие в «Елке желаний». Она пообещала исполнить шесть детских новогодних желаний. В частности, глава региона должна была подарить трехлетней девочке из Ханты-Мансийска собаку.
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