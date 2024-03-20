Власти ХМАО требуют от подрядчика неустойку за строительство дороги

С дорожников ХМАО требуют неустойку по госконтракту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Управление автомобильных дорог Югры» через суд требует от подрядчика — компании «ЮВиС» неустойку по контракту. Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств составляет почти 40 миллионов рублей.

«„Управление автомобильных дорог“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с исковым заявлением к ООО строительная компания „ЮВиС“ о взыскании неустойки по государственному контракту в размере 39 726 353 рублей 12 копеек», — указано в документах арбитражного суда на официальном сайте. Контракт предполагал строительство автодороги из Урая в поселок Половинка стоимостью 1,7 миллиарда рублей.

Агентство направило в Управтодор Югры и в компанию «ЮВиС» запросы с просьбой прокомментировать судебный процесс. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «ЮВиС» выиграла три тендера властей округа почти на три миллиарда рублей. Подрядчик получил заказ на ремонт дороги в Когалыме и Нефтеюганске, на ликвидацию нелегальной свалки в Пойковском.