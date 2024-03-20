Свердловчане не могут дозвониться на горячую линию викторины «Опорный край»

21 марта 2024 в 13:29 Размер текста - 17 +

Некоторые уральцы пожаловались, что не нашли своих номеров на сайте викторины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Некоторые жители Свердловской области не видят на сайте викторины «Опорный край» своих уникальных номеров и не могут дозвониться на горячую линию. Об этой ситуации рассказал читатель URA.RU из села Черемыш Александр Абросимов. Организаторы игры подтвердили проблему и объяснили, как быть. «Я не нашел своего номера на сайте викторины и стал звонить по указанному номеру. Звоню третий день по нескольку раз на дню. Вишу на трубке по 30 минут, но не дозваниваюсь. Лишь однажды оператор взяла трубку, я начал рассказывать суть, но связь разъединилась», — пожаловался Абросимов. Он переживает, что его номер так и не будет занесен в список участников, и мужчина лишится шанса выиграть приз. Уралец подчеркнул, что всегда ходит на выборы и был очень рад поучаствовать в викторине, которая проводилась в регионе с 15 по 17 марта. «Да, проблема есть, мы ее решаем. В эти дни идет большой вал обращений в силу того, что было зарегистрировано два с лишним миллиона участников. Если оператор вам говорит, что время ожидания 15 минут, то лучше отключиться и перезвонить позже. Также сбои со звонками и отправкой смс наблюдаются у некоторых операторов: например, „Теле2“ и „Мотива“», — объяснила пресс-секретарь викторины Ирина Николаева. Тем, кто не видит своих номеров на сайте и не может дозвониться, она рекомендовала успокоиться, переждать волну обращений и перезвонить на горячую линию через несколько дней. Линия будет работать до 10 апреля, с 8 до 20 часов в будни и с 10 до 18 часов в выходные дни. Звонить необходимо с телефона, с которого было отправлено смс с уникальным кодом. «По вчерашним данным, наши операторы обработали и изменили 600 уникальных номеров. Всего за сутки было принято более 70 тысяч звонков. Все решаемо», — уверила организатор. В викторине «Опорный край» могли принять участие все совершеннолетние свердловчане. На специальных пунктах всем желающим выдавали медаль, инструкцию с вопросами об истории края и карточку с уникальным кодом, который было необходимо отправить по указанному номеру. URA.RU подробно писало, какие будут разыграны призы, где и как их забрать и как проверить, есть ли ваш номер среди претендентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые жители Свердловской области не видят на сайте викторины «Опорный край» своих уникальных номеров и не могут дозвониться на горячую линию. Об этой ситуации рассказал читатель URA.RU из села Черемыш Александр Абросимов. Организаторы игры подтвердили проблему и объяснили, как быть. «Я не нашел своего номера на сайте викторины и стал звонить по указанному номеру. Звоню третий день по нескольку раз на дню. Вишу на трубке по 30 минут, но не дозваниваюсь. Лишь однажды оператор взяла трубку, я начал рассказывать суть, но связь разъединилась», — пожаловался Абросимов. Он переживает, что его номер так и не будет занесен в список участников, и мужчина лишится шанса выиграть приз. Уралец подчеркнул, что всегда ходит на выборы и был очень рад поучаствовать в викторине, которая проводилась в регионе с 15 по 17 марта. «Да, проблема есть, мы ее решаем. В эти дни идет большой вал обращений в силу того, что было зарегистрировано два с лишним миллиона участников. Если оператор вам говорит, что время ожидания 15 минут, то лучше отключиться и перезвонить позже. Также сбои со звонками и отправкой смс наблюдаются у некоторых операторов: например, „Теле2“ и „Мотива“», — объяснила пресс-секретарь викторины Ирина Николаева. Тем, кто не видит своих номеров на сайте и не может дозвониться, она рекомендовала успокоиться, переждать волну обращений и перезвонить на горячую линию через несколько дней. Линия будет работать до 10 апреля, с 8 до 20 часов в будни и с 10 до 18 часов в выходные дни. Звонить необходимо с телефона, с которого было отправлено смс с уникальным кодом. «По вчерашним данным, наши операторы обработали и изменили 600 уникальных номеров. Всего за сутки было принято более 70 тысяч звонков. Все решаемо», — уверила организатор. В викторине «Опорный край» могли принять участие все совершеннолетние свердловчане. На специальных пунктах всем желающим выдавали медаль, инструкцию с вопросами об истории края и карточку с уникальным кодом, который было необходимо отправить по указанному номеру. URA.RU подробно писало, какие будут разыграны призы, где и как их забрать и как проверить, есть ли ваш номер среди претендентов.