Полиция ХМАО разыскивает подростков-вандалов, которые изуродовали автобусы

21 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Полиция Нягани ищет подростков-вандалов, которые разгромили новые автобусы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Полиция Нягани ищет подростков-вандалов, которые разгромили новые автобусы за три дня бесплатного проезда. Проверку правоохранители инициировали по публикации URA.RU. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «Сообщение о повреждении транспорта было зарегистрировано 20 марта по публикации в СМИ. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают лиц, которые причастны к повреждению автобусов», — пояснили в полиции ХМАО. Сумма ущерба устанавливается. По данным источника в силовых структурах, в рамках проверки, правоохранители связались с руководством транспортной компании ООО «НИК». В результате, ее директор подал заявление в полицию Нягани. После установления личностей вандалов, он может обратиться в суд для взыскания компенсации ущерба с родителей подростков. Однако основная сложность поиска злоумышленников в том, что далеко не во всех автобусах установлены камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало о том, что банда подростков-вандалов из Нягани (ХМАО) уродует новые автобусы. За три дня бесплатного проезда в общественном транспорте они оборвали обшивку сидений в семи автобусах, украли огнетушители и разбили окно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Нягани ищет подростков-вандалов, которые разгромили новые автобусы за три дня бесплатного проезда. Проверку правоохранители инициировали по публикации URA.RU. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «Сообщение о повреждении транспорта было зарегистрировано 20 марта по публикации в СМИ. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают лиц, которые причастны к повреждению автобусов», — пояснили в полиции ХМАО. Сумма ущерба устанавливается. По данным источника в силовых структурах, в рамках проверки, правоохранители связались с руководством транспортной компании ООО «НИК». В результате, ее директор подал заявление в полицию Нягани. После установления личностей вандалов, он может обратиться в суд для взыскания компенсации ущерба с родителей подростков. Однако основная сложность поиска злоумышленников в том, что далеко не во всех автобусах установлены камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало о том, что банда подростков-вандалов из Нягани (ХМАО) уродует новые автобусы. За три дня бесплатного проезда в общественном транспорте они оборвали обшивку сидений в семи автобусах, украли огнетушители и разбили окно.