Полиция ХМАО разыскивает подростков-вандалов, которые изуродовали автобусы

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Общественная жизнь. Пермь , полиция
Полиция Нягани ищет подростков-вандалов, которые разгромили новые автобусы Фото:
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Полиция Нягани ищет подростков-вандалов, которые разгромили новые автобусы за три дня бесплатного проезда. Проверку правоохранители инициировали по публикации URA.RU. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Сообщение о повреждении транспорта было зарегистрировано 20 марта по публикации в СМИ. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают лиц, которые причастны к повреждению автобусов», — пояснили в полиции ХМАО. Сумма ущерба устанавливается.

По данным источника в силовых структурах, в рамках проверки, правоохранители связались с руководством транспортной компании ООО «НИК». В результате, ее директор подал заявление в полицию Нягани. После установления личностей вандалов, он может обратиться в суд для взыскания компенсации ущерба с родителей подростков. Однако основная сложность поиска злоумышленников в том, что далеко не во всех автобусах установлены камеры видеонаблюдения.

Ранее URA.RU писало о том, что банда подростков-вандалов из Нягани (ХМАО) уродует новые автобусы. За три дня бесплатного проезда в общественном транспорте они оборвали обшивку сидений в семи автобусах, украли огнетушители и разбили окно.

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Полиция Нягани ищет подростков-вандалов, которые разгромили новые автобусы за три дня бесплатного проезда. Проверку правоохранители инициировали по публикации URA.RU. Об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-службе УМВД Югры. «Сообщение о повреждении транспорта было зарегистрировано 20 марта по публикации в СМИ. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают лиц, которые причастны к повреждению автобусов», — пояснили в полиции ХМАО. Сумма ущерба устанавливается. По данным источника в силовых структурах, в рамках проверки, правоохранители связались с руководством транспортной компании ООО «НИК». В результате, ее директор подал заявление в полицию Нягани. После установления личностей вандалов, он может обратиться в суд для взыскания компенсации ущерба с родителей подростков. Однако основная сложность поиска злоумышленников в том, что далеко не во всех автобусах установлены камеры видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало о том, что банда подростков-вандалов из Нягани (ХМАО) уродует новые автобусы. За три дня бесплатного проезда в общественном транспорте они оборвали обшивку сидений в семи автобусах, украли огнетушители и разбили окно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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