МВД Таджикистана опубликовало алиби для граждан, указанных в ориентировках из-за теракта в «Крокусе»

Трое граждан Таджикистана, копии ориентировок на которых были распространены в telegram-каналах после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта, не причастны к совершению преступлений в России. В момент происшествия они были за пределами Московской области, сообщило МВД Таджикистана.
«Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок, на которых были распространены в Telegram-каналах после теракта в Подмосковье, не причастны к совершению преступлений в России. Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре», — приводит слова МВД ТАСС.
Также МИД Таджикистана заявило, что не получало от властей России подтверждения фейковой информации о причастности граждан страны к теракту. До этого ряд telegram-каналов писали, что в полиции были выданы ориентировки на нескольких человек, которые скрылись после теракта.
Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, от действий террористов погибли 115 человек. Самая главная информация — в материале URA.RU.
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