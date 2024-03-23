МВД Таджикистана опубликовало алиби для граждан, указанных в ориентировках из-за теракта в «Крокусе»

МВД Таджикистана опровергло участие граждан страны в теракте в «Крокусе»

23 марта 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Двое мужчин находятся в Таджикистане, а один — в Самаре Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Трое граждан Таджикистана, копии ориентировок на которых были распространены в telegram-каналах после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта, не причастны к совершению преступлений в России. В момент происшествия они были за пределами Московской области, сообщило МВД Таджикистана. «Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок, на которых были распространены в Telegram-каналах после теракта в Подмосковье, не причастны к совершению преступлений в России. Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре», — приводит слова МВД ТАСС. Также МИД Таджикистана заявило, что не получало от властей России подтверждения фейковой информации о причастности граждан страны к теракту. До этого ряд telegram-каналов писали, что в полиции были выданы ориентировки на нескольких человек, которые скрылись после теракта. Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, от действий террористов погибли 115 человек. Самая главная информация — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое граждан Таджикистана, копии ориентировок на которых были распространены в telegram-каналах после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта, не причастны к совершению преступлений в России. В момент происшествия они были за пределами Московской области, сообщило МВД Таджикистана. «Трое граждан Таджикистана, копии якобы ориентировок, на которых были распространены в Telegram-каналах после теракта в Подмосковье, не причастны к совершению преступлений в России. Двое из них находятся в республике, один работает в России в Самаре», — приводит слова МВД ТАСС. Также МИД Таджикистана заявило, что не получало от властей России подтверждения фейковой информации о причастности граждан страны к теракту. До этого ряд telegram-каналов писали, что в полиции были выданы ориентировки на нескольких человек, которые скрылись после теракта. Теракт произошел 22 марта вечером. По последним официальным данным, от действий террористов погибли 115 человек. Самая главная информация — в материале URA.RU.