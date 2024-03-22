22 марта 2024

В ХМАО паралимпийцы выразили соболезнования жертвам трагедии в «Крокусе». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены соболезнуют жертвам и их родственникам Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Участники зимних паралимпийских игр в ХМАО выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Видео со словами поддержки опубликовала в соцсети «Юграмегаспорт».

«Участники зимних игр паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“ выразили глубокие соболезнования в связи с трагическим событием. Они присоединились к словам поддержки и пожелали сил родным и близким пострадавших», — сообщается в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены со всей России единогласно осуждают теракт. Они переживают и не находят объяснения этому бесчеловечному поступку.

После трагедии в Подмосковье в Югре были отменены все развлекательные мероприятия, а школьников и студентов вузов перевели на дистант. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 143 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

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Участники зимних паралимпийских игр в ХМАО выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Видео со словами поддержки опубликовала в соцсети «Юграмегаспорт». «Участники зимних игр паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“ выразили глубокие соболезнования в связи с трагическим событием. Они присоединились к словам поддержки и пожелали сил родным и близким пострадавших», — сообщается в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». Спортсмены со всей России единогласно осуждают теракт. Они переживают и не находят объяснения этому бесчеловечному поступку. После трагедии в Подмосковье в Югре были отменены все развлекательные мероприятия, а школьников и студентов вузов перевели на дистант. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 143 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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