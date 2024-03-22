Участники зимних паралимпийских игр в ХМАО выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Видео со словами поддержки опубликовала в соцсети «Юграмегаспорт».
«Участники зимних игр паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“ выразили глубокие соболезнования в связи с трагическим событием. Они присоединились к словам поддержки и пожелали сил родным и близким пострадавших», — сообщается в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте».
Спортсмены со всей России единогласно осуждают теракт. Они переживают и не находят объяснения этому бесчеловечному поступку.
После трагедии в Подмосковье в Югре были отменены все развлекательные мероприятия, а школьников и студентов вузов перевели на дистант. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 143 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.