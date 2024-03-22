В ХМАО паралимпийцы выразили соболезнования жертвам трагедии в «Крокусе». Видео

23 марта 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Спортсмены соболезнуют жертвам и их родственникам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Участники зимних паралимпийских игр в ХМАО выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Видео со словами поддержки опубликовала в соцсети «Юграмегаспорт». «Участники зимних игр паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“ выразили глубокие соболезнования в связи с трагическим событием. Они присоединились к словам поддержки и пожелали сил родным и близким пострадавших», — сообщается в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». Спортсмены со всей России единогласно осуждают теракт. Они переживают и не находят объяснения этому бесчеловечному поступку. После трагедии в Подмосковье в Югре были отменены все развлекательные мероприятия, а школьников и студентов вузов перевели на дистант. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 143 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники зимних паралимпийских игр в ХМАО выразили соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Видео со словами поддержки опубликовала в соцсети «Юграмегаспорт». «Участники зимних игр паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“ выразили глубокие соболезнования в связи с трагическим событием. Они присоединились к словам поддержки и пожелали сил родным и близким пострадавших», — сообщается в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». Спортсмены со всей России единогласно осуждают теракт. Они переживают и не находят объяснения этому бесчеловечному поступку. После трагедии в Подмосковье в Югре были отменены все развлекательные мероприятия, а школьников и студентов вузов перевели на дистант. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла ночью 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. На данный момент известно о 143 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.