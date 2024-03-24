В аэропорте Нового Уренгоя близкие жертв «Крокуса» будут обслуживаться бесплатно

24 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Родственники и близкие жертв теракта в «Крокусе» получат бесплатное обслуживание в бизнес-залах УК «Аэропорты Регионов» Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Родственники и близкие жертв теракта в «Крокус Сити Холле» получат бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропорта в Новом Уренгое. Об этом сообщили в мэрии города. «В связи с трагедией в Красногорске аэропорт Нового Уренгоя предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв трагических событий. Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — написано в telegram-канале ведомства. Пассажирам, которые хотят воспользоваться этой услугой, не нужно бронировать места — достаточно обратиться на стойку информации. Бесплатное обслуживание также предоставляется во всех аэропортах под управлением УК «Аэропорты Регионов» в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родственники и близкие жертв теракта в «Крокус Сити Холле» получат бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропорта в Новом Уренгое. Об этом сообщили в мэрии города. «В связи с трагедией в Красногорске аэропорт Нового Уренгоя предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв трагических событий. Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — написано в telegram-канале ведомства. Пассажирам, которые хотят воспользоваться этой услугой, не нужно бронировать места — достаточно обратиться на стойку информации. Бесплатное обслуживание также предоставляется во всех аэропортах под управлением УК «Аэропорты Регионов» в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.