В аэропорте Нового Уренгоя близкие жертв «Крокуса» будут обслуживаться бесплатно

Родственники и близкие жертв теракта в «Крокус Сити Холле» получат бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропорта в Новом Уренгое. Об этом сообщили в мэрии города.
«В связи с трагедией в Красногорске аэропорт Нового Уренгоя предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв трагических событий. Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — написано в telegram-канале ведомства.
Пассажирам, которые хотят воспользоваться этой услугой, не нужно бронировать места — достаточно обратиться на стойку информации. Бесплатное обслуживание также предоставляется во всех аэропортах под управлением УК «Аэропорты Регионов» в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.
Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.