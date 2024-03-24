В аэропорте Нового Уренгоя близкие жертв «Крокуса» будут обслуживаться бесплатно

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Аэропорт Новый Уренгой. Новый Уренгой, аэропорт, солнце, взлетное поле
Родственники и близкие жертв теракта в «Крокусе» получат бесплатное обслуживание в бизнес-залах УК «Аэропорты Регионов» Фото:
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Родственники и близкие жертв теракта в «Крокус Сити Холле» получат бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропорта в Новом Уренгое. Об этом сообщили в мэрии города.

«В связи с трагедией в Красногорске аэропорт Нового Уренгоя предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв трагических событий. Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — написано в telegram-канале ведомства.

Пассажирам, которые хотят воспользоваться этой услугой, не нужно бронировать места — достаточно обратиться на стойку информации. Бесплатное обслуживание также предоставляется во всех аэропортах под управлением УК «Аэропорты Регионов» в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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Родственники и близкие жертв теракта в «Крокус Сити Холле» получат бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропорта в Новом Уренгое. Об этом сообщили в мэрии города. «В связи с трагедией в Красногорске аэропорт Нового Уренгоя предоставляет бесплатное обслуживание в бизнес-залах родственникам и близким жертв трагических событий. Бесплатное обслуживание предоставляется на рейсах любых авиакомпаний в Москву», — написано в telegram-канале ведомства. Пассажирам, которые хотят воспользоваться этой услугой, не нужно бронировать места — достаточно обратиться на стойку информации. Бесплатное обслуживание также предоставляется во всех аэропортах под управлением УК «Аэропорты Регионов» в городах Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Оренбург, Тобольск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский. Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт со стрельбой. В результате него погибли 133 человека, еще 152 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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