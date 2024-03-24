Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокусе»

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в Подмосковье Фото:
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Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе посольства страны в России.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь. 1978 год рождения», — говорится в telegram-канале «Посольство Беларуси в России».

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Минимум четверо мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 137 человек, пострадали более 180. Подозреваемые задержаны. Сегодня им должны избрать меру пресечения.

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Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе посольства страны в России. «С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь. 1978 год рождения», — говорится в telegram-канале «Посольство Беларуси в России». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Минимум четверо мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 137 человек, пострадали более 180. Подозреваемые задержаны. Сегодня им должны избрать меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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