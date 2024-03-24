Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 21:09 Размер текста - 17 +

Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в Подмосковье Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе посольства страны в России. «С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь. 1978 год рождения», — говорится в telegram-канале «Посольство Беларуси в России». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Минимум четверо мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 137 человек, пострадали более 180. Подозреваемые задержаны. Сегодня им должны избрать меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе посольства страны в России. «С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь. 1978 год рождения», — говорится в telegram-канале «Посольство Беларуси в России». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Минимум четверо мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 137 человек, пострадали более 180. Подозреваемые задержаны. Сегодня им должны избрать меру пресечения.