Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокусе»

Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе посольства страны в России.
«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь. 1978 год рождения», — говорится в telegram-канале «Посольство Беларуси в России».
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Минимум четверо мужчин ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 137 человек, пострадали более 180. Подозреваемые задержаны. Сегодня им должны избрать меру пресечения.
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