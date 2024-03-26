Путин занялся правами несовершеннолетних

Президент России Владимир Путин заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних. Это необходимо, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
«Важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Глава государства отметил, что один из приоритетов работы государства — молодое поколение, его воспитание и становление. Он напомнил, что в стране будет запущен новый нацпроект «Молодежь России».
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