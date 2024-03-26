Путин занялся правами несовершеннолетних

Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних

26 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних. Это необходимо, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что один из приоритетов работы государства — молодое поколение, его воспитание и становление. Он напомнил, что в стране будет запущен новый нацпроект «Молодежь России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних. Это необходимо, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что один из приоритетов работы государства — молодое поколение, его воспитание и становление. Он напомнил, что в стране будет запущен новый нацпроект «Молодежь России».