Путин занялся правами несовершеннолетних

Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу по правам несовершеннолетних
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних. Это необходимо, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Глава государства отметил, что один из приоритетов работы государства — молодое поколение, его воспитание и становление. Он напомнил, что в стране будет запущен новый нацпроект «Молодежь России».

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Президент России Владимир Путин заявил, что надо усилить работу по защите прав несовершеннолетних. Это необходимо, чтобы оградить их от вовлечения в преступную деятельность. Об этом глава государства заявил в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Важно серьезно усилить работу по защите прав несовершеннолетних, сделать все, чтобы оградить детей и подростков от преступных посягательств, от рисков втягивания в криминальную и экстремистскую среду», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что один из приоритетов работы государства — молодое поколение, его воспитание и становление. Он напомнил, что в стране будет запущен новый нацпроект «Молодежь России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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