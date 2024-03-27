Жители Мегиона жалуются, что проезд к спорткомплексу доступен только VIP-гостям

Жители Мегиона (ХМАО) недовольны тем, что не могут попасть на парковку спортивного комплекса «Ледовый дворец». Родители юных спортсменов рассказали URA.RU, что въезд на территорию спорткомплекса доступен только людям, приближенным к администрации учреждения.
«На парковку возле „Ледового дворца“ запретили проезд с сентября прошлого года. Заезжать на территорию могли только сотрудники учреждения. В какой-то момент я заметила, что некоторые родители все-таки подъезжают прямо ко входу. Предполагаю, что это те, кто состоит в каких-то дружеских связях с руководством Дворца. У некоторых есть пульт от шлагбаума, как я понимаю, а также есть список машин, которые охранник пропускает», — поделилась мать одного из юных спортсменов.
Остальные гости спорткомплекса вынуждены оставлять автомобили рядом с мусорными баками, при том, что территория «Ледового дворца» оборудована не одной, а двумя парковками. В администрации учреждения корреспонденту URA.RU пояснили, что въезд закрыт ради безопасности. А доступ на территорию спорткомплекса имеют лишь его сотрудники, работники мэрии города и сотрудники прокуратуры. Каким образом осуществляется транспортировка ко входу людей с ограниченными возможностями здоровья, в «Ледовом дворце» не уточнили.
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