Жители Мегиона жалуются, что проезд к спорткомплексу доступен только VIP-гостям

27 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

По словам мегионцев, проезд к спорткомплексу «Ледовый дворец» доступен только VIP-гостям Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Мегиона (ХМАО) недовольны тем, что не могут попасть на парковку спортивного комплекса «Ледовый дворец». Родители юных спортсменов рассказали URA.RU, что въезд на территорию спорткомплекса доступен только людям, приближенным к администрации учреждения. «На парковку возле „Ледового дворца“ запретили проезд с сентября прошлого года. Заезжать на территорию могли только сотрудники учреждения. В какой-то момент я заметила, что некоторые родители все-таки подъезжают прямо ко входу. Предполагаю, что это те, кто состоит в каких-то дружеских связях с руководством Дворца. У некоторых есть пульт от шлагбаума, как я понимаю, а также есть список машин, которые охранник пропускает», — поделилась мать одного из юных спортсменов. Остальные гости спорткомплекса вынуждены оставлять автомобили рядом с мусорными баками, при том, что территория «Ледового дворца» оборудована не одной, а двумя парковками. В администрации учреждения корреспонденту URA.RU пояснили, что въезд закрыт ради безопасности. А доступ на территорию спорткомплекса имеют лишь его сотрудники, работники мэрии города и сотрудники прокуратуры. Каким образом осуществляется транспортировка ко входу людей с ограниченными возможностями здоровья, в «Ледовом дворце» не уточнили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Мегиона (ХМАО) недовольны тем, что не могут попасть на парковку спортивного комплекса «Ледовый дворец». Родители юных спортсменов рассказали URA.RU, что въезд на территорию спорткомплекса доступен только людям, приближенным к администрации учреждения. «На парковку возле „Ледового дворца“ запретили проезд с сентября прошлого года. Заезжать на территорию могли только сотрудники учреждения. В какой-то момент я заметила, что некоторые родители все-таки подъезжают прямо ко входу. Предполагаю, что это те, кто состоит в каких-то дружеских связях с руководством Дворца. У некоторых есть пульт от шлагбаума, как я понимаю, а также есть список машин, которые охранник пропускает», — поделилась мать одного из юных спортсменов. Остальные гости спорткомплекса вынуждены оставлять автомобили рядом с мусорными баками, при том, что территория «Ледового дворца» оборудована не одной, а двумя парковками. В администрации учреждения корреспонденту URA.RU пояснили, что въезд закрыт ради безопасности. А доступ на территорию спорткомплекса имеют лишь его сотрудники, работники мэрии города и сотрудники прокуратуры. Каким образом осуществляется транспортировка ко входу людей с ограниченными возможностями здоровья, в «Ледовом дворце» не уточнили.