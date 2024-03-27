Летний отдых за границей для пермяков подорожает на 50%

28 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Цены могут вырасти с 1 апреля Фото: Антон Белицкий © URA.RU Пермские турагенты предупредили о повышении цен на путевки за границу. После 31 марта отдых может стать дороже на 50%. Об этом рассказала директор пермского туристического агентства «А-тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале. «Акция „Раннее бронирование“ завершается. С 1 апреля цены на туры могут взлететь на 30-50%», — сообщила Алина Балыбердина. Также турагент представила варианты туров и цены на популярные направления, если покупать путевки по акции «Раннее бронирование». Так, слетать в Абхазию в июне на восемь ночей можно за 119 тысяч рублей на двоих. Турция в июле обойдется в 143-146 тысяч рублей на семь ночей, а Египет в мае — 149-165 тысяч рублей на 10 ночей. Из Екатеринбурга цены чуть ниже. Отдохнуть неделю в Турции в июне предлагают за 112-150 тысяч рублей, в Египте — за 137-152 тысячи рублей. Также из Екатеринбурга есть прямые рейсы в ОАЭ. Туры в мае туда стоят 177-216 тысяч рублей. В стоимость всех путевок включены перелет, проживание, питание и трансфер из аэропорта в отель и обратно на двоих человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермские турагенты предупредили о повышении цен на путевки за границу. После 31 марта отдых может стать дороже на 50%. Об этом рассказала директор пермского туристического агентства «А-тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале. «Акция „Раннее бронирование“ завершается. С 1 апреля цены на туры могут взлететь на 30-50%», — сообщила Алина Балыбердина. Также турагент представила варианты туров и цены на популярные направления, если покупать путевки по акции «Раннее бронирование». Так, слетать в Абхазию в июне на восемь ночей можно за 119 тысяч рублей на двоих. Турция в июле обойдется в 143-146 тысяч рублей на семь ночей, а Египет в мае — 149-165 тысяч рублей на 10 ночей. Из Екатеринбурга цены чуть ниже. Отдохнуть неделю в Турции в июне предлагают за 112-150 тысяч рублей, в Египте — за 137-152 тысячи рублей. Также из Екатеринбурга есть прямые рейсы в ОАЭ. Туры в мае туда стоят 177-216 тысяч рублей. В стоимость всех путевок включены перелет, проживание, питание и трансфер из аэропорта в отель и обратно на двоих человек.