Летний отдых за границей для пермяков подорожает на 50%

Пермские турагенты предупредили о повышении цен на путевки за границу. После 31 марта отдых может стать дороже на 50%. Об этом рассказала директор пермского туристического агентства «А-тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале.
«Акция „Раннее бронирование“ завершается. С 1 апреля цены на туры могут взлететь на 30-50%», — сообщила Алина Балыбердина.
Также турагент представила варианты туров и цены на популярные направления, если покупать путевки по акции «Раннее бронирование». Так, слетать в Абхазию в июне на восемь ночей можно за 119 тысяч рублей на двоих. Турция в июле обойдется в 143-146 тысяч рублей на семь ночей, а Египет в мае — 149-165 тысяч рублей на 10 ночей. Из Екатеринбурга цены чуть ниже. Отдохнуть неделю в Турции в июне предлагают за 112-150 тысяч рублей, в Египте — за 137-152 тысячи рублей. Также из Екатеринбурга есть прямые рейсы в ОАЭ. Туры в мае туда стоят 177-216 тысяч рублей. В стоимость всех путевок включены перелет, проживание, питание и трансфер из аэропорта в отель и обратно на двоих человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.