Агаларов решил судьбу сотрудников «Крокуса» после теракта

Сотрудников «Крокуса», лишившихся работы, распределят на другие объекты
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Сотрудникам «Крокуса» сохранят рабочие места, заявил Эмин Агаларов Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сотрудники, которые остались без работы после теракта в «Крокус Сити Холле», будут трудоустроены для работы на других объектах. Об этом сообщил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

«Работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что людей распределят на объекты, которые не пострадали.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать последствия пожара, передает «Национальная служба новостей».

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Сотрудники, которые остались без работы после теракта в «Крокус Сити Холле», будут трудоустроены для работы на других объектах. Об этом сообщил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов. «Работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что людей распределят на объекты, которые не пострадали. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать последствия пожара, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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