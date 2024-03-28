Агаларов решил судьбу сотрудников «Крокуса» после теракта

Сотрудники, которые остались без работы после теракта в «Крокус Сити Холле», будут трудоустроены для работы на других объектах. Об этом сообщил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.
«Работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что людей распределят на объекты, которые не пострадали.
В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать последствия пожара, передает «Национальная служба новостей».
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