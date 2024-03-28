Агаларов решил судьбу сотрудников «Крокуса» после теракта

Сотрудников «Крокуса», лишившихся работы, распределят на другие объекты

28 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Сотрудникам «Крокуса» сохранят рабочие места, заявил Эмин Агаларов Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сотрудники, которые остались без работы после теракта в «Крокус Сити Холле», будут трудоустроены для работы на других объектах. Об этом сообщил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов. «Работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что людей распределят на объекты, которые не пострадали. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать последствия пожара, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники, которые остались без работы после теракта в «Крокус Сити Холле», будут трудоустроены для работы на других объектах. Об этом сообщил сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов. «Работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать», — сказал Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что людей распределят на объекты, которые не пострадали. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. Спасатели МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле». Уточняется, что специалистам удалось ликвидировать последствия пожара, передает «Национальная служба новостей».