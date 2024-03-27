В ХМАО мать осужденного террориста пытается опротестовать приговор

28 марта 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Мать осужденного пытается опротестовать приговор сыну Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Когалыма пытается опротестовать приговор в отношении своего сына, который был осужден за подготовку террористического акта на территории города. Сейчас она готовит обращение на имя российского омбудсмена Татьяны Москальковой, об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Мы хотим опротестовать приговор. Сына обвинили в том, что он якобы планировал террористические акты на территории Когалыма. Его пытали, заставили подписать показания. Отца четырех детей посадили на 11 лет», — утверждает женщина в беседе с журналистом агентства. Жителя Когалыма задержали 19 июля 2019 года сотрудники ФСБ и МВД. При обыске силовики нашли у него «пояс смертника» — самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Екатеринбургский военный суд в 2021 году приговорил югорчанина к 11 годам лишения свободы. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии в республике Коми. Мать заключенного до сих пор не согласна с решениями судов, в том числе в апелляционных и кассационных инстанциях. Она готовит обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. URA.RU направило запрос в пресс-центр российского омбудсмена. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году в ХМАО силовики задержали югорчанина с «поясом смертника». Позднее появилась информация о том, что в его квартире в ходе обыска было найдено два самодельных взрывных устройства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Когалыма пытается опротестовать приговор в отношении своего сына, который был осужден за подготовку террористического акта на территории города. Сейчас она готовит обращение на имя российского омбудсмена Татьяны Москальковой, об этом она рассказала журналисту URA.RU. «Мы хотим опротестовать приговор. Сына обвинили в том, что он якобы планировал террористические акты на территории Когалыма. Его пытали, заставили подписать показания. Отца четырех детей посадили на 11 лет», — утверждает женщина в беседе с журналистом агентства. Жителя Когалыма задержали 19 июля 2019 года сотрудники ФСБ и МВД. При обыске силовики нашли у него «пояс смертника» — самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Екатеринбургский военный суд в 2021 году приговорил югорчанина к 11 годам лишения свободы. В настоящий момент он отбывает наказание в колонии в республике Коми. Мать заключенного до сих пор не согласна с решениями судов, в том числе в апелляционных и кассационных инстанциях. Она готовит обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. URA.RU направило запрос в пресс-центр российского омбудсмена. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году в ХМАО силовики задержали югорчанина с «поясом смертника». Позднее появилась информация о том, что в его квартире в ходе обыска было найдено два самодельных взрывных устройства.