Пост генерального директора «Ипотечного агентства Югры» занял Эдуард Никитин. Прежде он был заместителем генерального директора по перспективному развитию.
«На заседании правительства ХМАО принято решение о смене генерального директора АО „Ипотечное агентство Югры“. Новым генеральным директором назначен Эдуард Никитин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.
Новому руководителю агентства 37 лет. Коренной житель Ханты-Мансийска имеет высшее юридическое образование и большой профессиональный опыт: Никитин 16 лет работает в сфере управления недвижимостью.
Ранее URA.RU писало, что прежний директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев ушел в отставку. Он получил предложение возглавить бизнес-проект в Москве.
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