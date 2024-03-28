28 марта 2024

В ХМАО назначен новый директор ипотечного агентства. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
Новым директором «Ипотечного агентства Югры» стал Эдуард Никитин Фото:

Пост генерального директора «Ипотечного агентства Югры» занял Эдуард Никитин. Прежде он был заместителем генерального директора по перспективному развитию.

«На заседании правительства ХМАО принято решение о смене генерального директора АО „Ипотечное агентство Югры“. Новым генеральным директором назначен Эдуард Никитин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры.

Новому руководителю агентства 37 лет. Коренной житель Ханты-Мансийска имеет высшее юридическое образование и большой профессиональный опыт: Никитин 16 лет работает в сфере управления недвижимостью.

Ранее URA.RU писало, что прежний директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев ушел в отставку. Он получил предложение возглавить бизнес-проект в Москве.

Эдуард Никитин — генеральный директор «Ипотечного агентства Югры»
Эдуард Никитин — генеральный директор «Ипотечного агентства Югры»
Фото:

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Пост генерального директора «Ипотечного агентства Югры» занял Эдуард Никитин. Прежде он был заместителем генерального директора по перспективному развитию. «На заседании правительства ХМАО принято решение о смене генерального директора АО „Ипотечное агентство Югры“. Новым генеральным директором назначен Эдуард Никитин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры. Новому руководителю агентства 37 лет. Коренной житель Ханты-Мансийска имеет высшее юридическое образование и большой профессиональный опыт: Никитин 16 лет работает в сфере управления недвижимостью. Ранее URA.RU писало, что прежний директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев ушел в отставку. Он получил предложение возглавить бизнес-проект в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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