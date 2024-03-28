В ХМАО назначен новый директор ипотечного агентства. Фото

29 марта 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Новым директором «Ипотечного агентства Югры» стал Эдуард Никитин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пост генерального директора «Ипотечного агентства Югры» занял Эдуард Никитин. Прежде он был заместителем генерального директора по перспективному развитию. «На заседании правительства ХМАО принято решение о смене генерального директора АО „Ипотечное агентство Югры“. Новым генеральным директором назначен Эдуард Никитин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры. Новому руководителю агентства 37 лет. Коренной житель Ханты-Мансийска имеет высшее юридическое образование и большой профессиональный опыт: Никитин 16 лет работает в сфере управления недвижимостью. Ранее URA.RU писало, что прежний директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев ушел в отставку. Он получил предложение возглавить бизнес-проект в Москве. Эдуард Никитин — генеральный директор «Ипотечного агентства Югры» telegram-канал «Стройкомплекс Югры» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пост генерального директора «Ипотечного агентства Югры» занял Эдуард Никитин. Прежде он был заместителем генерального директора по перспективному развитию. «На заседании правительства ХМАО принято решение о смене генерального директора АО „Ипотечное агентство Югры“. Новым генеральным директором назначен Эдуард Никитин. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по перспективному развитию», — сообщил telegram-канал Стройкомплекса Югры. Новому руководителю агентства 37 лет. Коренной житель Ханты-Мансийска имеет высшее юридическое образование и большой профессиональный опыт: Никитин 16 лет работает в сфере управления недвижимостью. Ранее URA.RU писало, что прежний директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев ушел в отставку. Он получил предложение возглавить бизнес-проект в Москве.