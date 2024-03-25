Директор правительственного учреждения ХМАО уходит в отставку

Глава«Ипотечного агентства Югры» Невоструев увольняется
© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев переезжает в Москву Фото:

Директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

В правительственном учреждении он проработал год после того, как ушел с поста директора департамента строительства ХМАО, а теперь ему поступило предложение из Москвы возглавить бизнес-проект. «Невоструев станет управляющим в девелоперской компании. Сейчас он находится в отпуске, после возвращения в Ханты-Мансийск напишет заявление на увольнение», — сообщил инсайдер.

Невоструев попросил журналиста агентства перезвонить, сославшись на занятость. А затем не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что до работы в Ханты-Мансийске Невоструев являлся вице-мэром Сургута. А в Югру он переехал из Перми, где занимал пост вице-премьера краевого правительства.

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Директор «Ипотечного агентства Югры» Григорий Невоструев уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. В правительственном учреждении он проработал год после того, как ушел с поста директора департамента строительства ХМАО, а теперь ему поступило предложение из Москвы возглавить бизнес-проект. «Невоструев станет управляющим в девелоперской компании. Сейчас он находится в отпуске, после возвращения в Ханты-Мансийск напишет заявление на увольнение», — сообщил инсайдер. Невоструев попросил журналиста агентства перезвонить, сославшись на занятость. А затем не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что до работы в Ханты-Мансийске Невоструев являлся вице-мэром Сургута. А в Югру он переехал из Перми, где занимал пост вице-премьера краевого правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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