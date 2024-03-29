«Авито» разъяснил, кто наживается на победах «Автомобилиста» в КХЛ

«Авито»: открывать предзаказы билетов на игры «Автомобилиста» не запрещено
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"Металлург"-"Автомобилист". Домашний матч. Магнитогорск, фанаты, болельщики, хк автомобилист
Болельщикам рекомендуют внимательно присматриваться в продавцам билетов Фото:

Оформлять предзаказы на спортивные мероприятия не запрещено законом и правилами «Авито». Продажа билетов на полуфинал Кубка Гагарина в Екатеринбурге, где будет играть ХК «Автомобилист», — как раз тот случай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«До появления билетов в продаже указанные продавцы только принимают заявки на покупку билетов и не берут предоплату. Рассматривая такие предложения, мы рекомендуем пользователям внимательно изучать профиль продавца, обращать внимание на рейтинг и отзывы», — пояснили представители площадки.

С конца марта неизвестные стали размещать объявления на «Авито», где указывали, что готовы купить всем желающим билеты на плей-офф Кубка Гагарина. При этом победитель противостояния «Спартак» (Москва) или «Металлург» (Магнитогорск) до сих пор неизвестен. Именно с одним из этих хоккейных клубов должны сыграть екатеринбуржцы.

Сам же «Автомобилист» обеспечил себе выход в полуфинал 25 марта, обыграв СКА из Санкт-Петербурга. Уральский ХК впервые в своей истории продвинулся так далеко.

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Оформлять предзаказы на спортивные мероприятия не запрещено законом и правилами «Авито». Продажа билетов на полуфинал Кубка Гагарина в Екатеринбурге, где будет играть ХК «Автомобилист», — как раз тот случай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «До появления билетов в продаже указанные продавцы только принимают заявки на покупку билетов и не берут предоплату. Рассматривая такие предложения, мы рекомендуем пользователям внимательно изучать профиль продавца, обращать внимание на рейтинг и отзывы», — пояснили представители площадки. С конца марта неизвестные стали размещать объявления на «Авито», где указывали, что готовы купить всем желающим билеты на плей-офф Кубка Гагарина. При этом победитель противостояния «Спартак» (Москва) или «Металлург» (Магнитогорск) до сих пор неизвестен. Именно с одним из этих хоккейных клубов должны сыграть екатеринбуржцы. Сам же «Автомобилист» обеспечил себе выход в полуфинал 25 марта, обыграв СКА из Санкт-Петербурга. Уральский ХК впервые в своей истории продвинулся так далеко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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