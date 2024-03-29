«Авито» разъяснил, кто наживается на победах «Автомобилиста» в КХЛ

«Авито»: открывать предзаказы билетов на игры «Автомобилиста» не запрещено

29 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Болельщикам рекомендуют внимательно присматриваться в продавцам билетов Фото: Илья Московец © URA.RU Оформлять предзаказы на спортивные мероприятия не запрещено законом и правилами «Авито». Продажа билетов на полуфинал Кубка Гагарина в Екатеринбурге, где будет играть ХК «Автомобилист», — как раз тот случай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «До появления билетов в продаже указанные продавцы только принимают заявки на покупку билетов и не берут предоплату. Рассматривая такие предложения, мы рекомендуем пользователям внимательно изучать профиль продавца, обращать внимание на рейтинг и отзывы», — пояснили представители площадки. С конца марта неизвестные стали размещать объявления на «Авито», где указывали, что готовы купить всем желающим билеты на плей-офф Кубка Гагарина. При этом победитель противостояния «Спартак» (Москва) или «Металлург» (Магнитогорск) до сих пор неизвестен. Именно с одним из этих хоккейных клубов должны сыграть екатеринбуржцы. Сам же «Автомобилист» обеспечил себе выход в полуфинал 25 марта, обыграв СКА из Санкт-Петербурга. Уральский ХК впервые в своей истории продвинулся так далеко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оформлять предзаказы на спортивные мероприятия не запрещено законом и правилами «Авито». Продажа билетов на полуфинал Кубка Гагарина в Екатеринбурге, где будет играть ХК «Автомобилист», — как раз тот случай. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «До появления билетов в продаже указанные продавцы только принимают заявки на покупку билетов и не берут предоплату. Рассматривая такие предложения, мы рекомендуем пользователям внимательно изучать профиль продавца, обращать внимание на рейтинг и отзывы», — пояснили представители площадки. С конца марта неизвестные стали размещать объявления на «Авито», где указывали, что готовы купить всем желающим билеты на плей-офф Кубка Гагарина. При этом победитель противостояния «Спартак» (Москва) или «Металлург» (Магнитогорск) до сих пор неизвестен. Именно с одним из этих хоккейных клубов должны сыграть екатеринбуржцы. Сам же «Автомобилист» обеспечил себе выход в полуфинал 25 марта, обыграв СКА из Санкт-Петербурга. Уральский ХК впервые в своей истории продвинулся так далеко.